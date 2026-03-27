Estos clásicos de Hayao Miyazaki se podrán ver en cines por primera vez. Dos encantadoras aventuras de Studio Ghibli que vienen cargaditas de magia

Últimamente estamos teniendo una suerte tremenda si nos gustan las películas de Studio Ghibli, porque van poquito a poco cayendo ciclos de reestrenos para poder ver sus clásicos en pantalla grande de nuevo. O, como va a ocurrir ahora, como por primera vez, porque algunas películas del estudio llegaron en formato físico a España y se perdieron su momento en cines.

¡Ya iba siendo hora!

Desde Vértigo Films nos han dado una alegría confirmando que 'El castillo en el cielo' ('Tenkū no Shiro Laputa') y 'Nicky, la aprendiz de bruja' ('Majo no Takkyūbin') se podrán ver en los cines de España próximamente.

'El castillo en el cielo' se estrenó en Japón en 1986 y es oficialmente la primera película de Studio Ghibli, mientras que 'Nicky, la aprendiz de bruja' también es una de las películas más tempranas del estudio y llegaría en 1989. Ambas son dos aventuras encantadoras firmadas por Hayao Miyazaki, mezclando realidad y magia como él solo sabe con entretenimiento y reflexiones para todos los públicos.

Como apuntan desde Generación GHIBLI, estas dos joyitas nunca se llegaron a estrenar en cines, así que es una oportunidad única para poder verlas en pantalla grande. Por el momento Vértigo no ha publicado oficialmente la fecha de estreno, pero en Comscore apuntan a que 'El castillo en el cielo' llegaría a nuestras salas sobre el 15 de mayo y 'Nicky, la aprendiz de bruja' alrededor del 24 de julio.

Tendremos que esperar a la confirmación oficial, pero por lo menos ya nos podemos ir haciendo a la idea de sobre cuándo esperarlas, aproximadamente.

Aunque se suelen quedar a la sombra de la épica de 'La princesa Mononoke' y la magia de 'El viaje de Chihiro', tengo que decir que personalmente estos dos clásicos del Ghibli temprano son dos de mis películas favoritas del estudio y nunca fallan a la hora de sacarme una sonrisa. Se merecen más amor, y siempre es un buen momento para reivindicarlas.

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