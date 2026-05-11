El remake de 'Ghost in the Shell' ya tiene fecha de estreno. El regreso de Motoko Kusanagi apunta alto para ser uno de los mejores animes del año

Estamos en una época tremendamente buena para los remakes de anime, y la mayoría hasta el momento están acertando de lleno para darnos por fin adaptaciones fieles al material original.

Uno de los más prometedores de este año es el remake de 'Ghost in the Shell', que quiere acercarse al manga de Masamune Shirow, y viene de la mano de uno de los estudios más punteros del momento.

Un estreno imprescindible

Science Saru se pasa de lleno a la ciencia ficción tras 'Scott Pilgrim da el salto' y 'Dandadan', con los que ya nos han tenido dando palmas con las orejas. Y ahora tienen un anime tremendamente ambicioso por delante, aunque a juzgar por los tráilers que se han ido dejando viendo hasta el momento, Mokoto Kusanagi está en buenas manos.

La nueva 'Ghost in the Shell' llega este verano, y desde Science Saru han dejado ver su mejor vistazo hasta la fecha. Con un estilo bastante retro que recuerda a los animes noventeros, y muchas escenas que los fans del manga de Shirow sabrán reconocer, con lo que apunta a ser una adaptación muy fiel y cercana.

Ya sabemos que Amazon Prime Video se encargará de retrasmitir 'Ghost in the Shell' cada semana, y ahora ha fijado su fecha de estreno definitiva para el 7 de julio de 2026. Así que el remake se convierte definitivamente en uno de los animes más anticipados de la temporada de verano, y uno de los fichajes fuertes de la plataforma para ir ampliando su parrilla de anime.

Esperemos que el remake de 'Ghost in the Shell' siga en la buena línea de remakes como 'Ranma 1/2' o 'Bastard!!' en lugar de caer en el pozo de 'El Puño de la Estrella del Norte'. Aunque, por lo menos viniendo de la mano de Saru sabemos que a nivel visual va a ser una auténtica barbaridad.

En Espinof | Las mejores series en Amazon Prime Video de 2025

En Espinof | Las mejores series de anime de 2026... hasta ahora



