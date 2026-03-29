Las 7 mejores series de anime de 2026... hasta ahora

Apenas llevamos unos pocos meses de 2026, pero ya hemos tenido varios estrenos muy potentes que han ido marcando tendencia en lo que llevamos de año. Últimamente estamos teniendo una época buenísima para las novedades de anime, el año pasado fue tremendo os recomiendo a las mejores series de anime 2025 y las mejores series de anime de los últimos años, pero 2026 no se quiere quedar atrás.

Ahora que hemos cerrado la temporada de anime de invierno y está arrancando la primavera es un buen momento para ponernos a repasar lo mejorcito del año. Han regresado petardazos como 'Jujutsu Kaisen' y 'Frieren: Tras finalizar el viaje', pero ahora en concreto vamos a centrarnos en las series de anime que han arrancado de cero este 2026 y que ya podemos seguir en streaming.

Sentenced to be a Hero

Una de las series estrella del invierno de 2026 que tuvo un arranque espectacular. 'Sentenced To Be A Hero' ('Yūsha-kei ni Shosu: Chōbatsu Yūsha 9004-tai Keimu Kiroku') es un adictivo anime de fantasía y acción que se ambienta en un mundo en el que ser un héroe es la peor condena posible.

Xylo Forbatz llevaba años tratando de expiar un crimen desgarrador, sentenciado a luchar eternamente contra demonios, cuando se da de bruces con una Diosa y forja un vínculo con ella.

Disponible en Crunchyroll

El amor a través de un prisma

Si preferimos un anime tranquilito y de un estilo más realista, uno de los estrenos más bonitos que han llegado este año es 'El amor a través de un prisma'. Se trata de un encantador drama de época ambientado en el Londres de principios del siglo XX, con un romance improbable y una historia que derrocha amor por el arte.

Arrancamos con Lili Ichijoin, una joven japonesa que sueña con ser pintora y consigue ser admitida en una prestigiosa academia inglesa. Aunque para poder permanecer en ella deberá convertirse en la mejor de su clase o deberá regresar a Japón.

Disponible en Netflix

You and I Are Polar Opposites

Una comedia romántica de instituto que ha venido pisando fuerte. Si nos gustan las historias de opuestos que se atraen, 'You and I Are Polar Opposites' es una opción infalible.

Aquí tenemos a Miyu Suzuki y Yusuke Tani, que son todo lo diferentes que dos personas pueden ser. Suzuki está enamoradísima de Tani porque es un chico callado y reservado, pero no consigue declararse... Así que tampoco sabe que Tani está secretamente enamorado de ella y cree que es completamente indiferente.

Disponible en Crunchyroll

JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run

Tras varios años de vacío, 'JoJo's Bizarre Adventure' ha regresado por todo lo alto con una suerte de reinicio y una nueva saga: 'Steel Ball Run'. Un anime western con el toque único de Hirohiko Araki, mucha acción y una gran aventura a caballo.

Johnny Joestar quedó parapléjico y tuvo que dejar atrás su carrera como jinete, pero ahora está decidido a participar en Steel Ball Run, una carrera épica que reta a los participantes a cruzar todo Estados Unidos por un premio millonario. Así conoce a Gyro Zeppeli, un misterioso joven con un poder que le permite volver a mover las piernas temporalmente.

Disponible en Netflix

Witch Hat Atelier

'Witch Hat Atelier' es uno de los estrenos más anticipados de todo el año y ya viene precedido por el exitoso manga de Kamome Shirahama. Es una de las grandes historias de fantasía del momento, y el anime viene cargado de magia para hechizar por completo a los fans del género.

Coco siempre ha soñado con ser una hechicera, pero por desgracia nació sin poderes mágicos. Su vida cambia por completo cuando conoce al mago Qifrey, y cuando le espía mientras este lanza un hechizo Coco descubre un secreto sobre la magia que poquísimas personas conocen.

Disponible en Crunchyroll el próximo 6 de abril

Daemons of the Shadow Realm

Otro de los estrenos más grandes del año ha sido 'Daemons of the Shadow Realm' ('Yomi no Tsugai'), la nueva colaboración entre Studio Bones y Hiromu Arakawa tras 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood'.

Un anime de fantasía con muchísimo potencial, con un drama familiar centrado en dos hermanos separados al nacer. Yuru y Asa tienen un devastador destino por delante al reunirse, ya que con la combinación de sus poderes pueden controlar a los Demonios y evitar la destrucción del mundo.

Disponible en Crunchyroll el próximo 4 de abril

'Go For It, Nakamura-kun!

Para ir cerrando la lista por ahora tenemos otra comedia romántica de estreno en primavera: 'Go For It, Nakamura-kun!'. Con un acabado encantador que recuerda a los animes noventeros y un humor que te saca la carcajada muy fácilmente.

Okuto Nakamura está perdidamente enamorado de su compañero Aiki Hirose, aunque es un chico muy introvertido que ni siquiera se ha atrevido aún a hablar con su crush. Así que mientras trata de reunir el valor para acercarse a él, la vida no para de ponerle trabas.

Disponible en Crunchyroll a partir del 2 de abril

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