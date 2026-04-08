Se acaba de estrenar uno de los animes más peculiares del año. Un drama familiar que ya ha triunfado en la Shonen Jump y me ha picado desde el primer capítulo

Esta primavera está llegando cargadita en cuanto a animes de acción y fantasía entre el regreso de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime', 'Dorohedoro', 'Daemons of the Shadow Realm' o 'Mao'. Pero entre la lista de imprescindibles que no deberíamos dejar pasar este trimestre está 'Akane-banashi', una comedia dramática cotidiana en la que las batallas se luchan en el escenario.

Continuando el legado familiar

El rakugo es un arte japonés que se basa en la narración de historias de humor. Los intérpretes se arrodillan sobre un cojín, y vestidos con su kimono se dedican a interpretar a diferentes personajes para envolver al público en su narrativa.

Es una tradición con siglos de antigüedad, en la que los intérpretes tienen que tirar de vis cómica y capacidad para la actuación. Así que choca un poco que un manga sobre rakugo sea una de las grandes estrellas de la revista Weekly Shonen Jump ahora mismo, que normalmente es conocida por sus mangas de acción como 'One Piece', 'Jujutsu Kaisen' y 'Boku no Hero Academia'.

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Y es que 'Akane-banashi' es una historia muy peculiar, especialmente si nunca habíamos oído hablar del rakugo hasta ahora. Ni falta que hace, porque ya con el primer capítulo tenemos la introducción perfecta y el anime te engancha desde un primer momento y lo sientes como si fueras un forofo de toda la vida.

'Akane-banashi' arranca con Shinta Arakawa, un estudiante de rakugo que se está preparando para el examen más importante de su carrera. Su hija Akane es su mayor fan, y le da el empujón necesario durante esta decisiva actuación... Aunque las cosas se tuercen y la vida de Shinta cambia para siempre. Años después, Akane está decidida a ajustar las cuentas pendientes de su familia y demostrar que el rakugo es una profesión legítima de la que enorgullecerse.

El anime de 'Akane-banashi' viene precedido por el éxito del manga de Yuki Suenaga y Takamasa Moue y el primer episodio ha sido un pistoletazo tremendo para la historia de Akane. No esperemos un anime cargado de acción, porque esta no es ese tipo de historia, pero aún así visualmente 'Akane-banashi' es encantadora y envolvente, sobre todo gracias a la personalidad de la animación y el genial trabajo de doblaje, que brilla aún más durante las actuaciones de rakugo.

Viene dirigido por Ayumu Watanabe, que también ha estrenado esta temporada 'Witch Hat Atelier', con animación del estudio Zexcs en el que posiblemente es us trabajo más ambicioso desde 'The Flowers of Evil'. Y es que gracias a una narrativa impecable, consigue enganchar desde el primer momento a la vida de Akane y su familia.

Puede que este anime no sea para todo el mundo, sobre todo si venimos buscando animes de acción explosiva. Y aunque el diseño de personajes es consistente y con un acabado impecable, la animación es un tanto reducida en algunos momentos para centrarse en las escenas en las que el dramatismo tiene más peso. Aún así, lo importante de 'Akane-banashi' es la narración, y eso por ahora lo están manejando de fábula.

A nivel internacional se puede seguir en Disney+ y Netflix desde ciertos países, pero en España lo tenemos disponible semana a semana dentro del catálogo de simulcast de AnimeBox. Si nos gustan los animes sobre recuentos de la vida, con su puntito trágico, y centrados en dramas familiares, 'Akane-banashi' es una apuesta segura.

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