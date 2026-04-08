'One Piece' sufre una grave caída en audiencias y se complica mucho su futuro en Netflix más allá de la temporada 3

La temporada 2 de 'One Piece' ha sufrido una grave caída en audiencias con respecto a su predecesora, lo cual complica mucho esos planes de hacer 12 temporadas que tienen sus creadores. De hecho, su futuro más allá de la tercera queda en el aire tras esa importante bajada en seguimiento que ha tenido la serie.

Si nos fijamos solamente en las trayectorias, lo cierto es que tanto la temporada 1 como la 2 fueron las series de habla no inglesa más vistas de Netflix durante tres semanas, siendo destronadas a la cuarta. El problema está en los detalles, ya que la primera sumó 54 millones de visualizaciones durante esas cuatro primeras semanas y la segunda se ha quedado en 37,3 millones.

No pinta bien el futuro para 'One Piece'

Es bastante razonable que una temporada 2 tenga algo menos de audiencia que la anterior, pero en este caso hablamos de una caída de casi el 31%. Bueno, siendo justos es más, porque la temporada 2 se estrenó un martes y la primera un lunes, por lo que ha tenido dos días adicionales para sumar visionados.

A eso hay que sumarle que 'One Piece' es una de las series más caras de Netflix -en su momento se dijo que cada episodio costaba 18 millones de dólares- y también que a la plataforma nunca le ha temblado el pulso a la hora de cancelar algunas de sus grandes apuestas.

Ya en su primera semana quedó claro que algo raro pasaba, pero la tendencia se ha agudizado aún más. Buena prueba de ello es que la temporada 2 sumó 3,5 millones de visualizaciones durante su cuarta semana cuando la primera hizo 6,2 millones. Más de un 40% de menos nunca va a ser una buena noticia salvo que hablemos de rebajas en un comercio.

Con todo, la temporada 3 avanza sin complicaciones, pero 'One Piece' no puede permitirse otro bajón similar cuando se estrene. Eso sería su sentencia de muerte, y sería una pena, pues se trata de la mejor serie de aventuras de Netflix y me encantaría que siguiera adelante hasta que sus responsables decidan acabarla y no porque la plataforma concluya que ya no le renta hacerla.

Eso sí, tampoco sería algo inédito que una serie importante para Netflix baje de forma pronunciada en su temporada 2 y luego incluso tenga mejores datos en la tercera. Eso fue justamente lo que sucedió en el caso de 'Los Bridgerton', pero claro, allí la caída de la temporada 2 aún le dio para ser una de las más vistas de la historia de Netflix...

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