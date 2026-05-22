Me quiero quedar a vivir dentro de 'Un mundo frágil y maravilloso'. Creo que pocas películas recientes han retratado así de bien el amor y el desarraigo

Algunas películas románticas funcionan únicamente por la química entre sus protagonistas y otras intentan convertir el amor en una metáfora gigantesca sobre el mundo que habitan sus personajes. 'Un mundo frágil y maravilloso' consigue ambas cosas a la vez. Y se estrena el 22 de mayo en cines.

La ópera prima de Cyril Aris -que fue seleccionada por el Líbano para competir en los Oscar- sigue durante décadas la relación entre Yasmina y Nino, dos personas nacidas el mismo día en un Beirut atravesado por la guerra, y utiliza su historia para hablar también de un país entero condenado a vivir entre la esperanza y el derrumbe constante.

Empieza siendo maravilloso

Lo más fascinante es cómo la película empieza casi como una comedia romántica luminosa y juguetona, llena de casualidades imposibles y energía vital, para transformarse poco a poco en algo mucho más melancólico, político y emocionalmente devastador. Lo que parecía una historia sobre el destino termina convirtiéndose en un retrato sobre cómo el amor intenta sobrevivir dentro de un lugar donde absolutamente todo parece romperse tarde o temprano.

La primera mitad de la película tiene una energía encantadora. El reencuentro entre Yasmina y Nino se construye como esas grandes comedias románticas donde el universo parece empeñado en juntar a dos personas destinadas a encontrarse. Él dirige un pequeño restaurante italiano-libanés lleno de caos y calidez; y ella vive atrapada en una rutina fría y obsesionada con el trabajo. Desde el principio queda claro que son completamente distintos, pero precisamente ahí nace la fuerza de su relación.

La química entre Hasan Akil y Mounia Akl sostiene toda la película. Nino es un optimista absoluto que todavía cree que las personas pueden escapar de los patrones heredados y construir algo mejor. Y Yasmina, en cambio, vive marcada por el miedo al fracaso, la guerra y la sensación constante de que el mundo se está derrumbando. Esa diferencia de perspectivas convierte cada conversación en algo mucho más profundo que un simple romance convencional.

Además, Cyril Aris encuentra recursos visuales muy potentes para darle personalidad a la historia. Los saltos temporales, el montaje tipo collage y la cámara constantemente pegada a los personajes generan una sensación de intimidad muy especial. Incluso los recuerdos de infancia y las pequeñas imágenes casi fantásticas -como esa isla paradisíaca que funciona como refugio emocional para ambos- le aportan un aire de realismo mágico fantástico.

Y acaba siendo más que frágil

Pero lo realmente interesante llega cuando la película empieza a oscurecerse y el contexto político deja de ser un simple trasfondo. La crisis económica del Líbano, la guerra, la sensación de no tener futuro y el miedo constante a quedarse atrapados terminan filtrándose en la relación. La película deja claro que ni siquiera el amor puede aislarse completamente de un país que se desmorona.

Y ahí es donde 'Un mundo frágil y maravilloso' deja de parecer una simple historia romántica para convertirse en algo mucho más triste y universal. Yasmina y Nino empiezan a preguntarse si seguir luchando por quedarse en su tierra tiene sentido o si la única forma de salvarse es marcharse. Y la película nunca ofrece respuestas fáciles. Entendemos. que hay heridas históricas, emocionales y familiares que ninguna historia de amor puede sanar por completo.

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