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'The Boys' no quiere que nos olvidemos de ellos y desvela el estupendo tráiler de su precuela. 'Vought Rising' llegará a Prime Video en 2027

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En lo que todavía estamos digiriendo el final de 'The Boys', desde Prime Video no quiere que nos olvidemos tan fácilmente de sus superhéroes y acaba de desvelar el primer teaser trailer de 'Vought Rising', la esperada precuela de la saga ideada por Garth Ennis y Darick Robertson.

Protagonizada por Jensen Ackles y Aya Cash, la serie nos lleva a la década de los 1950 para explorar los retorcidos orígenes de Vought International, la empresa detrás del compuesto V. Recordemos que, además, gran parte de la trama de los episodios finales de 'The Boys' giraba en torno a esa primera versión del suero superheroico.

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Los chavales cincuenteros

Programado su estreno para 2027, en esta ocasión es Paul Grellong quien llevará las riendas de la serie en lugar que Eric Kripke, showrunner de la original. Paul Keables, Sophia Lopez, Sheila Wilson, Matt Berns, Lauren Greer y Jim Barnes rotan en el rol de guionistas episódicos.

Además de Ackles y Cash, que repiten sus papeles como Soldier Boy y Stormfront, la serie cuenta también en su reparto con Mason Dye, Will Hochman, KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Ricky Staffieri y Brian J. Smith.

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