La temporada final de 'The Boys' no decepciona. El estupendo regreso de la mejor serie de superhéroes de Prime Video augura un cierre apoteósico

He de reconocer que soy de los que llegó un poco tarde a 'The Boys'. No tanto porque no me guste el género ni el estilo gamberro de Garth Ennis, creador del cómic en el que se basa, sino porque decidí verla un poco a mi ritmo. Pero una vez que me puse no paré y ahora que llegamos a su temporada 5 y última voy a echar muchísimo de menos esta joya de Prime Video.

Una temporada que la plataforma de Amazon estrena este próximo miércoles 8 y que ya os puedo decir que no decepciona en absoluto. Al menos en su arranque. Un arranque que recoge un tiempo después de donde dejamos todo tras el explosivo cierre de la temporada 4 con Patriota haciéndose con las riendas de Estados Unidos, la detención de varios de los buenos y el paso a la clandestinidad del resto.

Lamentablemente, no puedo hablar demasiado de la temporada debido a que solo nos han facilitado los dos primeros episodios, justos los que se emiten este próximo miércoles. En este sentido, sí que me hubiera gustado por lo menos ver el tercero para ver las consecuencias de lo que pasa en estos dos y ver mejor por dónde van los tiros una vez presentado el conflicto.

Los últimos boys scouts

Sin entrar en spoilers, estos dos episodios tienen como base las revelaciones del final de la temporada anterior. Nos encontramos con una Estados Unidos cuyo presidente es una marioneta a manos de Patriota (Antony Starr), cuya vicepresidente es Ashley (Colby Minifie) y que a los disidentes y "estelares" (todos los seguidores de Luz Estelar son declarados criminales) se arrojan a "campos de libertad".

En uno de estos campos están Hughie (Jack Quaid), Frenchie (Tomer Capone) y Leche Materna (Laz Alonso) detenidos. Mientras, Annie (Erin Moriarty) intenta montar una resistencia, con pequeños actos por aquí y por allí, incluyendo el publicar el incidente del avión. Por otro lado, no nos olvidemos de que Carnicero (Karl Urban) tiene en su poder un virus capaz de aniquilar a toda persona con superpoderes y no dudará en usarlo. Como tampoco dudará Patriota en revivir a Soldier Boy (Jensen Ackles).

Fiel a su estilo, la temporada 5 de 'The Boys' nos tiene preparada una buena ración de todo lo que caracteriza a la serie: es violenta, sangrienta, sigue ofreciendo giros y diálogos divertidos pero, además, en estos episodios Eric Kripke parece mucho más interesado en mostrarnos que estamos, básicamente, en la fase final de una guerra de desgaste. Moral, sobre todo.

Moral en cuanto a ánimo, principalmente. Aunque también tendremos un buen dilema ético ahí patente. El tiempo que ha pasado entre temporadas ha minado algo la moral de los protagonistas, tanto encarcelados como prófugos, y el cómo proceder para el enfrentamiento final contra alguien virtualmente invencible será germen de conflicto entre los muchachos. Si bien este factor psicológico siempre ha estado presente, creo que aquí le están dando bastante más peso.

Es con estos elementos con los que se parte para construir una temporada que deberá dar el final que la serie merece. De momento, este regreso, sin ser quizás apoteósico, sí que es un potente recordatorio de que estamos ante una de las mejores series de superhéroes en emisión. Y de las que mejor equilibra su tono irreverente con el resto de tropos de género.

En definitiva, creo que a poco que Eric Kripke esquive ese estanque que normalmente bordea, tendremos una muy digna temporada final de 'The Boys'. Al menos estos dos primeros episodios son una soberbia promesa de ello.

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