El final de 'The Boys', explicado. El creador de la serie de superhéroes desgrana el destino definitivo del Patriota y Carnicero

Casi siete años después y un par de spin-offs, ha tocado despedirse de la serie de superhéroes más gamberra y violenta en emisión. 'The Boys' cerraba la persiana tras cinco temporadas y un final no tan emocionante como debería, al menos para un servidor. Sin embargo, como suele pasar, hay tela que cortar en estos últimos momentos de la serie. Spoilers a partir de aquí.
A pesar de las críticas, al menos tenemos un cierre más o menos satisfactorio del enfrentamiento entre Carnicero (Karl Urban) y su equipo contra Patriota (Antony Starr) y sus cada vez más escasos aliados. Un enfrentamiento que vio su punto cumbre en una pelea intensa en el despacho oval de la Casa Blanca, desde donde el villano estaba dando su discurso de endiosamiento.
Indefenso
La pelea con el resultado más o menos esperado: Kimiko logra lanzar sus recién conseguidos poderes hacia Patriota y este se queda sin poderes. Momento en el que ya Carnicero decide acabar definitivamente con la vida del villano en vez de, quizás, perdonarle la vida y que viva como un donnadie.
Hablando para Deadline, el creador y showrunner de 'The Boys', Eric Kripke, explica que para ellos era muy importante que Patriota experimentase lo que era estar sin poderes:
«Para nosotros, era realmente importante que Patriota experimentase estar sin poderes al menos un pelín de tiempo. La gente me preguntaba, "Bien, ¿por qué no lo mandas al mundo sin poderes, no sería ese el castigo definitivo?" Y yo digo que lo sería hasta que lograse tener en sus manos algo de compuesto V y entonces vuelves a donde empezaste. Así que no podía salir vivo de esa habitación pero podemos pasar algo de tiempo con él indefenso para revelar que lo que todo el mundo ha estado diciendo esta temporada es que "Quita esos poderes y no eres nada". Y está tan acobardado, berreante y patético al igual que muchos hombres fuertes que cuando les quitas su poder y se enfrenta a su muerte inmediata, casi nunca lo llevan con valentía.»
Por otro lado, más allá del enfrentamiento entre héroes (si los podemos llamar así) y villanos, de esa lucha entre Carnicero y Patriota, el corazón de la serie a lo largo de estas cinco temporadas ha sido la relación entre Carnicero y Hughie.
En esta ocasión, en vez de en el despacho oval vamos hacia las oficinas de Vought, con el personaje de Karl Urban determinado a liberar el virus finalmente con Hughie siendo, una vez más, su Pepito grillo personal. Es una de las escenas favoritas de Kripke. El guionista asegura que, como guionista valga la redundancia, «fue muy satisfactorio juntar hilos que hemos estado plantando durante siete años».
Eso sí, a pesar de su condición de protagonista, Kripke tenía claro desde el principio que no quería que Carnicero ganase: «Al final, está hablando de matar miles de inocentes para cumplir su objetivo», comenta Kripke esta vez para Collider.
Este es el culmen de tantos momentos de discusión al respecto y de las posturas encontradas entre Carnicero y Hughie. Si bien para el primero vale la pena este supergenocidio, no está seguro de apretar el gatillo... razón por la que aparece en escena Hughie:
«No está dispuesto a convertirse en un monstruo. Al final, Carnicero trae [a Hughie] por este preciso motivo, porque sabía que necesitaba a alguien que evitase de verdad que se convierta en un monstruo. Sabía que no era capaz de hacerlo por sí mismo, lo que indica un tipo de autoconciencia, un tipo de bondad en lo más profundo de ese tipo.»
