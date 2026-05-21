Antena 3 se queda sin El Rosco en 'Pasapalabra'. El Tribunal Supremo obliga a la cadena a dejar de emitir la mítica prueba final

Antena 3 acaba de recibir un duro golpe judicial, ya que el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que dictó en su día la Audiencia Provincial de Barcelona que obliga a la cadena a dejar de usar El Rosco, la mítica prueba final de 'Pasapalabra'.

Atresmedia e ITV Studios habían presentado un recurso, pero el Tribunal Supremo ha concluido que MC&F es la empresa titular de los derechos de una obra protegida por la propiedad intelectual.

También afecta a programas ya emitidos

La sentencia no deja lugar a dudas y también impone "la retirada del comercio y destrucción de todas las grabaciones de cualesquiera programas de televisión u obras audiovisuales que incluyan un juego basado en dicho formato" y “la retirada de los circuitos comerciales, la inutilización y, en caso necesario, la destrucción de todos los elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, creación o fabricación de cualquier programa de televisión u obra audiovisual que incluya 'El Rosco'”.

Vamos, que también afecta a todas las entregas del programa emitidas hasta ahora en Antena 3 y Atresmedia está obligada a cesar la explotación de dicha prueba sin autorización del titular. Una nueva etapa en una batalla legal que en su momento ya supuso que Telecinco perdiese 'Pasapalabra' por una reclamación de ITV Studios.

Ahora es Antena 3 la que se enfrenta a una situación complicada, pues sí posee los derechos de 'Pasapalabra', pero no los de El Rosco. Y estamos ante un concurso en el que precisamente es la prueba final lo que le ha permitido conseguir una popularidad tan grande como la que aún mantiene.

Además, la sentencia también tiene en cuenta la posibilidad de que Antena 3 decida igualmente seguir usando El Rosco, lo que abre la prueba a otras condenas de indemnización. Por ahora, Atresmedia tendrá que pasar por caja por los daños y perjuicios morales causados a MC&F por la infracción en el caso de continuar emitiendo la prueba desde la notificación de la sentencia con una cantidad de 50.000 euros.

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