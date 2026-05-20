Jon Favreau, director de 'The Mandalorian and Grogu': "George Lucas siempre hizo Star Wars para los niños y eso es lo que más impresiona"

El estreno de 'The Mandalorian and Grogu' es ya inminente, quedando todavía en el aire cuál será la reacción del público ante la primera película del universo Star Wars desde 2019. Obviamente, Jon Favreau, coguionista y director de la misma, espera que conecte con la mayor cantidad posible de espectadores, tal y como nos dio a entender en el encuentro con él en el que tuvimos la ocasión de participar.

La importancia de la iniciación en Star Wars

Eso sí, Favreau tenía claro cuál era el principal objetivo que tenían con 'The Mandalorian and Grogu: "Queríamos crear una historia en la que si eres fan de Star Wars, pudieras apreciar un montón de detalles. Pero también queríamos que fuera una película que, aunque no supieras nada de Star Wars, pudieras llevar a un amigo al que estuvieras iniciando en el universo de Star Wars y que se lo pasara bien".

De hecho, se tuvo muy en cuenta la posibilidad de que fuera la puerta de acceso a este universo para algunos espectadores, prestando además especial atención a los más pequeños de la casa: "Me encanta la idea de que quizá esta sea la primera película que vea una nueva generación y mantengamos vivo el legado, porque por mucho que nos guste, siempre se trata de la siguiente generación, igual que las historias. George siempre la hizo para los niños que estaban llegando a la madurez y creo que eso es lo que más impresiona, y solemos amar la Star Wars que experimentamos a esa edad".

En lo referente a qué le aportaba más a nivel personal que fuese una película y no una temporada 4 de 'The Mandalorian', Favreau lo tiene clarísimo: "Desde un punto de vista egoísta, tuve la oportunidad de dirigir esto. Como serie de televisión, son ocho episodios, con diferentes directores, y yo tengo que encargarme del guion, la posproducción y todo lo demás, además de supervisarlo todo".

Eso sí, no era la única ventaja, ya que una película tan ambiciosa como 'The Mandaloriand and Grogu' también le permitió pensar más a lo grande: "Poder tomárnoslo con calma y dedicar años a construir decorados, y tener este nivel de cuidado y planificación, y estar en la silla del director y trabajar con Dave Filoni y Peter Ramsey, junto a otros directores para la segunda unidad y los títeres... simplemente, las ambiciones de lo que nuestra imaginación puede hacer son mucho mayores en una película".

Además, Favreau sabe muy bien con qué elementos hay que jugar para que realmente se sienta como parte de este universo en todos los sentidos: "Creo que uno de los puntos fuertes de Star Wars es que nunca se presenta como un mundo seguro. En Star Wars, el mundo siempre se percibe como muy peligroso. Todo se devora entre sí, hay matones y hay opresión. Pero siempre es una historia sobre la superación y la esperanza, sobre personas que se unen como una familia o como una comunidad, y que hacen sacrificios, se entrenan y trabajan duro".

Por mi parte, me llamó mucho la atención el detalle de que Guillermo del Toro es uno de los directores que aparecen mencionados entre los agradecimientos especiales, ya que el cineasta estuvo a punto de dirigir una película sobre Jabba el Hutt, algo que podría haber tenido algo que ver con esa mención, así que pregunté a Favreau al respecto y esto fue lo que me dijo:

Pasé mucho tiempo con Guillermo del Toro. Estuve pintando modelos 3D de los Hutts en su casa, así que hablamos de cosas, los directores nos reunimos y charlamos sobre lo que hacemos. Le estoy muy agradecido porque le enseñé montajes de la película y me dio sugerencias. Y conectó mucho con los Hutts.

Tenía una historia que quería hacer sobre el origen de Jabba. Y la idea de un Hutt en forma era algo de lo que también hablaba. Y también eché un vistazo a las novelas gráficas de Grakkus. Siempre me pareció muy atractivo, un Hutt todo músculos. No leí todos los libros, pero la imagen era impactante. Pero Guillermo me ha ayudado mucho.

Creo que fue en 'Zathura' cuando le enseñé cosas por primera vez en la sala de montaje. Y él me llevó a ver Frankenstein y otras cosas al principio. Así que la comunidad de directores es muy generosa, sobre todo en lo que respecta al género.

Por último, Favreau reconoce que "pensábamos que íbamos a hacer una cuarta temporada, pero no estaba en los planes" y que espera que la película aporte su granito de arena a que resurja el interés por ir a las salas de cine: "No solo que se enamoren de Star Wars, sino del cine en general. Parecía que el cine estaba desapareciendo, pero este verano quizá dé la sensación de que seguirá ahí. Hay mucha competencia por captar la atención de los jóvenes, pero creo que las películas son... Creo que eso no se puede replicar en una pantalla o en casa".

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