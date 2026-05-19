'The Boys' introduce un crossover con 'Gen V' que será crucial para el enfrentamiento final contra Patriota

Después de años viendo cómo 'The Boys' destruía el arquetipo del héroe, el penúltimo episodio de la temporada 5 nos ha recordado que sigue siendo sencillo salvar a las personas. Y todo ese peso recae sobre los hombros de Annie January o Luz Estelar. Desde la primera temporada, ella había sido probablemente el personaje más cercano a una superheroína como tal dentro de este universo cínico y brutal, pero el desgaste emocional de enfrentarse constantemente al régimen de Patriota terminó desgastándola incluso a ella.

Tras el final de la temporada 4, Annie pasó un año liderando una resistencia prácticamente condenada al fracaso, viendo cómo muchos de sus seguidores morían intentando oponerse al nuevo orden. Por eso mismo, la quinta temporada nos muestra a una Annie agotada y convencida de que quizás ya no vale la pena luchar por una sociedad que idolatra a monstruos como Patriota. Pero justamente ahí aparece el gran giro del episodio.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de la serie

Hay que saber dónde buscar los aliados

En el capítulo 7 de 'The Boys' se recupera a los protagonistas de 'Gen V', con Marie Moreau y Jordan cruzándose con los protagonistas de la serie tras haber sido reclutados por Annie en el spin-off. Aunque el spin-off fue cancelado, sus personajes han entrado de lleno en la recta final y tendrán un papel importante en la inminente caída de Patriota.

De hecho, Marie pasa a formar parte de la trama rápidamente. Stan Edgar reveló que ella había sido creada a partir del mismo proyecto que dio origen a Patriota, y sus poderes para manipular sangre llevan a pensar que podría ser capaz de eliminar el Compuesto V del cuerpo del villano. Incluso Leche Materna menciona que algunos creen que Marie tiene un nivel de poder comparable al de Patriota, aunque ella misma descarte esa idea.

Sin embargo, el episodio parece insinuar otra dirección. Mientras los protagonistas experimentan con Kimiko intentando replicar el efecto devastador que Soldier Boy tuvo con el Compuesto V, todo apunta a que será ella -y no Marie- quien termine debilitando realmente a Patriota. Pero más allá de las teorías sobre quién dará el golpe final, el capítulo deja claro que la verdadera función de los personajes de 'Gen V' es devolverle esperanza a Annie y recordarle quién era antes de que el mundo terminara corrompiéndola.

Porque al final, 'The Boys' recupera una idea clásica de los cómics de superhéroes: que la gente no siempre te agradecerá que la salves, y muchas veces incluso apoyará a los monstruos que la destruyen. Pero eso no cambia que lo correcto sea intentar ayudarlos.

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