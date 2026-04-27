'The Boys' se queda sin una de sus piezas clave. Amazon Prime Video cancela sin piedad su serie más prometedora y deja a la franquicia con dudas sobre su futuro

Desde Amazon Prime Video nos han repetido una y otra vez que el hecho de que se acabe 'The Boys' no quiere decir que su mundo vaya a desaparecer así como así: una colección de spin-offs, secuelas y precuelas iba a a ser uno de las nuevas puntas de lanza del streaming. O eso parecía, porque de manera totalmente inesperada nos hemos quedado sin el más famoso de ellos.

Super-cancelación

'Gen V', que tuvo dos temporadas interconectadas con 'The Boys', no llegará a tener una tercera, tal como informa Variety para sorpresa de propios y extraños, especialmente porque servía de complemento perfecto para la serie original y muchos fans creían que la superaba en calidad, atreviéndose a tener otro tono distinto al habitual. Esto no significa que el resto de spin-offs, como 'Vought Rising' (el único anunciado por ahora junto a 'The Boys: Mexico'), que se estrenará el año que viene, corran la misma suerte, claro. De hecho, todo lo contrario: todo apunta a que van a exprimir 'The Boys' hasta que no dé más de sí.

Bien es cierto también que la temporada 2 fue cayendo en audiencia, y obviamente no ha llegado al estándar impuesto por Amazon Prime Video. "Aunque nos gustaría seguir la fiesta otra temporada en Godolkin, nos hemos comprometido a seguir las historias de los personajes de 'Gen V' en la temporada 5 de 'The Boys' y en otros proyectos del VCU. Les veréis de nuevo", han afirmado Eric Kripke y Adam Goldberg, creadores del universo. A partir del episodio 5 de esta temporada de la serie principal, según se sabe, los personajes del spin-off irán desfilando por sus episodios.

Jaz Sinclair, su protagonista, que interpreta a Marie Moreau, ha agradecido su tiempo en la serie desde su Instagram Stories: "Hay mucho que quiero decir (y que diré), pero por ahora solo quiero dar las gracias desde el fondo de mi corazón. Estoy feliz de que estéis aquí, y doy las gracias por esta experiencia increíble". La pregunta está en el aire: ¿Es el inicio del fin del universo 'The Boys' o le queda cuerda para rato?

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