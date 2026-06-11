La desaparición de 'Dulces magnolias'. Cómo el drama romántico de Netflix ha lidiado con la ausencia repentina de uno de sus protagonistas

De golpe y porrazo, uno de los personajes principales de 'Dulces magnolias' ha desaparecido del mapa. Y es que la recién estrenada temporada 5 de la serie romántica de Netflix ha contado con una ausencia tan destacada como relativamente repentina en el sentido de que se supo hace tan solo unos días. Por cierto, spoilers.

Estamos hablando de Carson Rowland, quien interpreta a Ty, el hijo mayor de Maddie (JoAnna García Swisher). Un personaje que fue toda una constante en las primeras temporadas de la serie pero cuyo papel ya se vio bastante reducido en la temporada 4.

Marchita magnolia

Si bien su presencia menguada en la tanda anterior fue debida a la compaginación con otros proyectos (por ejemplo, 'El testamento de Ann Lee'), en algún momento del desarrollo de la temporada 4 Rowland anunció su decisión de abandonar la serie. Esto, en palabras de la showrunner de 'Dulces magnolias', Sheryl J. Anderson, se tradujo en tener que alterar la historia de la temporada 5.

«Su presencia era importante y para nosotros fue importante lidiar con su ausencia», declara la creadora de la serie hablando para Deadline. Una ausencia que tuvieron que justificar de alguna manera, sobre todo teniendo en cuenta la relación de Ty con Annie (Anneliese Judge).

Recordemos que el personaje se iba de gira con Olivia (Tommi Rose) y durante la temporada hemos visto como Ty y Annie seguían en contacto mediante mensajería instantánea. Claro, ya la muchacha se iba oliendo que las cosas no tiraban para adelante y mucho de esta temporada ha ido sobre cambios, sobre todo en lo sentimental y la graduación de la chica se tomó como el final confirmado de la relación.

Eso sí, desde la serie guardan algo de esperanza de que pueda volver Carson Rowland. Al menos han decidido poner cierto cliffhanger justo cuando Annie parecía pasar página a través de una llamada perdida... de Ty. Si bien Anderson no sabe si volverá el actor para una eventual temporada 6, la guionista justifica este momento de esperanza:

«Queríamos dar a esa historia peso emocional, de lo que está en juego y consecuencias y finger que nadie piensa en él, nadie pregunta sobre él y que él no piensa sobre ellos hubiera sido deshonesto, creo. Él está ahí fuera intentando averiguar qué pasa luego, ella está todavía en Serenity intentando saber qué pasa luego. Y de uevo, abrir pueras que esperamos que dirijan a nueva información, resoluciones diferentes. El amor no es coser y cantar. No te levantas una mañana y dices "ya no amo a esta persona" y a otra cosa. Lleva tiempo»

En Espinof | Las 28 mejores series románticas que puedes ver en Netflix

En Espinof | 19 grandes películas y series que desmontan el mito del amor romántico de Hollywood



