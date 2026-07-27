Christopher Nolan esperó más de 20 años para dirigir una escena concreta de 'La Odisea' y creo que ha merecido la pena

Algunas imágenes están destinadas a permanecer en la memoria colectiva y Christopher Nolan llevaba más de veinte años obsesionado con una de ellas. Mucho antes de convertir 'La Odisea' en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año, el director ya había imaginado cómo tenía que ser su versión del Caballo de Troya.

Lo curioso es que esta idea nació cuando intentaba sacar adelante otra película completamente distinta: 'Troya'. Años después, tras consolidarse como uno de los cineastas más influyentes de Hollywood gracias a su apuesta por los efectos prácticos y el formato IMAX, Nolan recuperó aquella idea para darle forma en 'La Odisea'.

Ha merecido la pena esperar

A principios de los 2000, Nolan estuvo muy cerca de dirigir 'Troya'. Desde entonces, lleva dándole vueltas a cómo representar el mítico Caballo de Troya de una forma diferente. "Pensé mucho en el caballo de Troya y en cómo representarlo para que pareciera creíble", recordaba el cineasta en una entrevista con The Independent.

Pero aquella primera idea no pudo materializarse porque Nolan no llegó a asumir el proyecto. Según dijo el guionista David S. Goyer en este podcast, 'Batman Begins' acabó siendo el proyecto que hizo cuando no consiguió dirigir 'Troya'. Y fue paradójicamente ese cambio de rumbo lo que acabó marcando toda su carrera.

Durante los años posteriores, Nolan evolucionó como cineasta gracias a su trilogía de Batman, con la que empezó a trabajar con cámaras IMAX y por la que perfeccionó una puesta en escena basada en efectos prácticos y grandes construcciones. Ese aprendizaje acabaría siendo fundamental para embarcarse en un proyecto como 'La Odisea'.

Cuando por fin llegó el momento de adaptar el poema de Homero, el director recuperó aquella idea. Su caballo de Troya no es como los que acostumbramos a ver: aparece encabritado, semienterrado en la arena y con un diseño que desafía la lógica, una decisión visual que lo convierte en una imagen inolvidable y completamente reconocible dentro de su filmografía.

Ese planteamiento resume a la perfección la filosofía de Nolan. En 'La Odisea' volvió a apostar por soluciones físicas para dar vida a sus grandes secuencias -desde un gigantesco Polifemo construido como una marioneta hasta un remolino creado con motos acuáticas antes de darle el último toque digitalmente- demostrando que, incluso en una historia llena de dioses y monstruos, su prioridad sigue que el espectáculo requiera lo menos posible de ordenadores.

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