Esta noche en TV, Paul Newman en una calurosa adaptación de un maestro literario con la que fue considerado el mejor actor

Paul Newman es una presencia histórica en el cine, y es una reputación sostenida a base de convertir su aparición en cualquier historia u obra en algo que cautiva tanto la atención que altera todo lo que hay a su alrededor. Es un efecto que queda bien capturado en una película sobre reputaciones y carisma como ‘El largo y cálido verano’ (’The Long, Hot Summer’).

En el Sur hay devoción por Faulkner

Newman protagoniza junto a su amada Joanne Woodward y un bien caracterizado Orson Welles esta ambiciosa adaptación de tres relatos de William Faulkner a cargo del director Martin Ritt. Un cineasta que logró salir de la lista negra de Hollywood tras la caza de brujas gracias a este aclamado melodrama que se puede ver en televisión a través de La 2 a partir de las 22:20. Alternativamente, se puede encontrar en streaming a través de Filmin.

Los Varner son una poderosa familia del Sur de Estados Unidos que reciben la inesperada visita del buscavidas Ben Quick, un vilipendiado hombre acusado de provocar incendios en la región. Pero el patriarca de la familia y el jefe del negocio ve en este complicado hombre un reflejo de su yo más joven y ambicioso, y decide incorporarlo en sus planes para tensión de todos a su alrededor.

La magnética presencia de Newman sube las ya cálidas temperaturas del sur profundo estadounidense que se capturan en esta película. El tratamiento de un drama tan real como los incendios, especialmente los provocados, es sobrecogedor ver en periodos como este, pero sostiene una interesante tensión en torno a la reputación y las segundas oportunidades.

Ritt emplea formas muy arquetípicas y seguras, probablemente por no arriesgar en exceso al estar su carrera severamente tocada, no apreciándose tanto las estimulantes exploraciones psicológicas que haría en películas posteriores, como las que hizo con Newman. Aun así, es inteligente dando uso de las texturas del material de Faulkner, así como de un tono propio de ‘La gata sobree el tejado de cinc’ (cuya película con el propio Newman se estrenaría meses después).

La estrella de la función es, además de algunos suculentos exabruptos de Welles, el gran activo con el que cuenta esta ‘El largo cálido verano’. Entre la aclamación crítica de la película se encontró también un premio a mejor actor para Newman en el Festival de cine de Cannes. Uno que muestra que el poderío del intérprete era inconmensurable e incluso innegable.

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