Paul Newman ha tenido muchas interpretaciones legendarias en películas. Una de las mejores le lleva a terreno muy personal y puedes verla en streaming

Paul Newman es uno de los actores más carismáticos de la historia, forjando la idea lo que debe hacer la estrella de cine a través de postura y presencia más que por amplio registro interpretativo. Volverse célebre, eso sí, no le ayudó a la hora de mantener una estabilidad matrimonial y lidiar con sus problemas de alcoholismo, temas muy personales que marcan una de sus películas más destacadas: ‘La gata sobre el tejado de zinc’.

Una casa de mentiras

Quizá por esa manera de convivir con esa inestabilidad es por lo que Newman da una de sus interpretaciones más extraordinarias, sin renunciar precisamente a lo que le caracteriza como estrella. Junto a Elizabeth Taylor protagoniza un abrumador melodrama que puedes ver en streaming a través de Filmin y de Movistar+.

Una acomodada familia sureña se prepara para un gran acontecimiento mientras las dudas y las rencillas persisten entre sus miembros. El patriarca de la familia Pollitt regresa tras una delicada hospitalización por enfermedad, pero regresa para celebrar su cumpleaños con su interesado hijo Gooper y su alcoholizado retoño favorito Brick, que tiene problemas con la bebida y en su matrimonio.

Adaptando una de las célebres obras de Tennessee Williams, centrada en las mentiras que se cuentan entre familias e incluso a uno mismo, el cineasta Richard Brooks escribe y dirige un drama clásico y exaltado hasta en su paleta visual. El Technicolor apuntala la sensación de película evento para la época, dando más prominencia a los conflictos que vemos.

No por estar más resaltado deja de resultar menos conmovedor. La manera en la que Brooks se mueve entre los diferentes personajes y sus perspectivas sobre la situación y destino de la familia es fabulosa, sin por ello caer en los lugares comunes de una adaptación teatral, sacrificando textura cinematográfica para que los actores tengan su lucimiento.

La cosa es que el reparto se luce, pero siempre remando a favor de historia y conjunto. Taylor demuestra también porque es una de las mejores de su generación, pero el pulso que Newman coge de un hombre atormentado, adicto y desolado por su propia represión sexual es extraordinario. Hay muchos motivos para ver una película como esta, pero su protagonista bien podría ser el principal de ellos.

