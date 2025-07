Paul Newman, sobre la película que más se arrepentía de haber rechazado: "Fue un error garrafal"

Paul Newman es uno de los grandes iconos de toda la historia de Hollywood, pero, obviamente, su carrera no está exenta de errores. Él mismo odiaba tanto una de sus películas que llegó a pagar un anuncio para pedir perdón públicamente, pero ahora toca centrarnos en el largometraje que más se arrepentía de haber rechazado: 'All That Jazz (Empieza el espectáculo)'.

"No tuve en cuenta a Bob Fosse"

Lo cierto es que el proceso para elegir al protagonista masculino de la película no fue nada sencillo. Richard Dreyfuss había aceptado, pero cambió de idea, provocando así una cascada de ofertas y negativas por la que también pasaron James Caan, Gene Hackman, Robert Redford o Alan Alda. El propio Newman también rechazó dar vida a Joe Gideon, pero tardó bien poco en arrepentirse, ya que confesó lo siguiente a The Washington Post:

Rechacé 'All That Jazz' y fue un error tremendo. No creía que el personaje fuese rescatable. Y por supuesto no tuve en cuenta a Bob Fosse. ¡Fue un error garrafal!

Curiosamente, el papel fue finalmente a manos de Roy Scheider, compañero de reparto de Dreyfuss en 'Tiburón', a quien además dio el último empujón cuando este último dudada sobre si era conveniente abandonar 'All That Jazz' cuando no veía nada claro que fuera el adecuado para interpretar a Gideon. Luego también ayudó mucho que el agente de Scheider fuese el mismo que el de Fosse...

'All That Jazz' se estrenó finalmente el 20 de diciembre de 1979, logrando un reseñable éxito comercial, ya que costó 12 millones de dólares y solamente en Estados Unidos consiguió recaudar casi 38. Eso hay que sumarle sus 9 nominaciones al Óscar -una de ellas para Scheider- y las 4 estatuillas que finalmente consiguió. Eso sí, el honor de mejor película del año fue para 'Kramer contra Kramer'.

