La película de 'Avatar' es a la vez una precuela y una secuela, y tiene muchísimo sentido para los creadores de Aang: "No queríamos reescribir las cosas"

Después de sufrir palos por todas partes e incluso una filtración completa, la película 'Avatar Aang: The Last Airbender' por fin ve la luz este 25 de julio. Aang y compañía incluso pasarán brevemente por algunos cines seleccionados, y la franquicia se prepara para abrir una nueva era con su primerísima película.

Este era un desafío tremendo para Avatar Studios después de 'La leyenda de Aang' y 'La leyenda de Korra'. Y es que la película tenía que funcionar a la vez como una precuela y una secuela.

El punto intermedio

Desde 2021 se viene trabajando en esta nueva era para el universo de 'Avatar', que contará con la serie 'Seven Havens' y también varias películas para cine y streaming. La primera de ellas es 'Avatar Aang: The Last Airbender', que cumple un deseo que los fans llevaban reclamando desde hace décadas: una historia con Aang y todo su grupo de adultos.

En 'La leyenda de Korra' ya tuvimos algunas pinceladas del Avatar que Aang llegó a ser a través de flashbacks, y también conocimos a Katara, Zuko y Toph de ancianos. Pero una película así era una espinita que los Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, los creadores de 'Avatar', aún tenían clavada y eran muy conscientes de la dificultad que planteaba.

"Siempre es un desafío escribir una secuela. Una precuela es un desafío incluso mayor. Y una "se-precuela" o como lo queramos llamar, este tercer tipo es quizás el desafío más grande", dijo Konietzko a Entertainment Weekly.

Al fin y al cabo, 'Avatar Aang' es a la vez una secuela para la serie original de 'La leyenda de Aang' y una precuela para 'La leyenda de Korra', ya que ocurre entre las dos historias. Por si fuera poco, también hay numerosos cómics y novelas que exploran estos años, con lo que tenían que tener mucho cuidado de no reventar el canon.

"La historia que contamos en la serie [original] tenía un final decisivo. No queríamos reescribir nada. Teníamos un montón de historias en los cómics, pero no queríamos adatar ninguna de ellas, exactamente. Pero teníamos ideas de cómo se había desarrollado el mundo en esos años", continuó DiMartino.

Por si quedaban dudas con el título: 'Avatar Aang: The Last Airbender' es definitivamente la película dedicada completamente a Aang antes de que la franquicia se expanda en otra dirección. Específicamente, explorará su trauma sin resolver con la desaparición de los Nómadas de Aire, siendo un adulto de unos 25 años que todavía no termina de encontrar su lugar.

"Está en el precipicio entre la adolescencia y la adultez. Es guapo, es alto y está mazado. Tiene los hombros anchos y luce genial... pero aún no es el Avatar adulto que necesita ser. Esta película explorará eso", describe Konietzki. "Este bromista pacifista, el monje amigable, le hemos visto enfurecerse y cometer errores en la serie original. Pero aquí, tiene toda esta culpa de superviviente sin resolver, y el trauma de este genocidio que eliminó a su gente y que le empuja en una dirección que no es para nada buena. O que le hace cometer algunas decisiones apresuradas que no son lo mejor para su compañera, sus amigos, para sí mismo o para el mundo".

'Avatar Aang: The Last Airbender' se estrena el 25 de julio en Paramount+. En nuestro país, es de esperar que se pueda seguir a través de SkyShowtime, donde se emiten los contenidos de la plataforma en nuestro país, aunque tendremos que estar pendientes de la confirmación oficial.

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