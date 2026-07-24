Si 'La Odisea' de Christopher Nolan no es suficiente, aquí van 4 animes con altas dosis de mitología, bestias fantásticas y viajes imposibles que ver en streaming

Ya sabemos que 'La Odisea' de Christopher Nolan va ser uno los grandes eventos cinematográficos del año, y sin duda nos va a dejar con el gusanillo en el cuerpo de más aventuras similares. A mí, por lo menos, me ha dejado con ganas de revisitar la mítica 'Ulises 31', la versión animada que nos contaba el clásico de Homero con una fantástica ambientación de ciencia ficción.

Por desgracia, anda desaparecida del mundo del streaming. Así que por aquí os dejo cuatro fantásticos animes que pueden ayudar a pasar el rato entre travesías interminables y la búsqueda del hogar que anhelamos.

Saint Seiya: The Lost Canvas

Si queremos un anime mitológico, obviamente recurrir a 'Saint Seiya' siempre es una opción de lujo. Con las batallas entre los defensores de Atenea y dioses vengativos tenemos serie para rato, pero en este caso creo que una opción más contenida e ideal también puede ser uno de sus mejores spin-offs: 'Saint Seiya: The Lost Canvas'.

Esta serie contenida se ambienta 250 años antes de la serie original y nos presenta a Tenma, un caballero destinado a proteger Atenea, y Alone, la reencarnación de Hades. Un anime cargadito de drama y más centrado en los conflictos entre dioses y rencillas que vienen de muy, muy lejos.

Disponible en AnimeBox

Vinland Saga

Aquí saltamos de griegos a vikingos, pero 'Vinland Saga' tiene mucho que ver con el viaje de Odiseo. Es la historia de Thorfinn, un joven que jura venganza contra los asesinos de su padre y es movido por este único sentimiento durante gran parte de su vida.

Luchando por dejar atrás el trauma de la guerra, poco a poco Thorfinn va recobrando su humanidad mientras se embarca en un viaje a través del mar buscando una tierra mítica donde poder asentarse en paz.

Drifting Dragons

Si buscamos un viaje con una tripulación que se la juega día a día contra bestias de leyenda, 'Drifting Dragons' es una apuesta segura. Y es que la camaradería entre los tripulantes del Quin Zana, una embarcación especializada en cazar dragones, es uno de los elementos más fascinantes de este anime de fantasía.

Un genial anime de aventuras muy infravalorado, que te engancha de maravilla gracias a su intrigante ambientación y ese sentimiento de peligro y aventura que nos rodea en cada nueva misión. Y más cuando hay un dragón gigantesco a la vista.

Disponible en Netflix

One Piece

Aunque si hablamos de grandes travesías a través del mar y un anime de aventuras, con 'One Piece' no se puede fallar nunca. El mayor viaje marino del mundo del anime, que comenzó en 1999 y todavía hoy seguimos persiguiendo el afamado tesoro del Rey de los Piratas.

Cada parada para Luffy y sus tripulación es una pequeña odisea, desde liberar una isla de su tiránico gobernante, rescatar a miembros perdidos o plantar cara al gobierno mundial para acabar con las injusticias. Y todo sin perder la esperanza y el amor por la aventura, la vida pirata, la vida mejor.

Disponible en Crunchyroll, Netflix y AnimeBox

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