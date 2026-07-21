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Antes de Christopher Nolan estas 3 películas ya hicieron su propia versión de ‘La odisea’ y puedes verlas en streaming

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Uno de los relatos más influyentes se terminó colando de una manera u otra en diferentes tipos de aventuras

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Matt Damon La Odisea
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Pedro Gallego

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Antes de Christopher Nolan, pocos habían querido acometer la herculiana tarea de convertir ‘La odisea’ en gran espectáculo para salas de cine. Pero no fue el primero en llevar la épica de Homero al cine, porque al fin y al cabo estamos hablando del relato más influyente de la historia de la humanidad. De una manera u otra se acaba colando en cualquier obra con tendencia a la aventura.

No por ello dejaron de haber películas que intentaron ser básicamente ‘La odisea’, pero sin emplear realmente el nombre o siquiera trasladar abiertamente la época o hazañas relatadas. Siguiendo la historia de tradición oral del poema, estas tres películas llevaron al cine la obra de una manera muy particular.

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‘Ulises’ (’Ulisse’, 1968)

Ulises 1968 Kirk Douglas

Dirección: Mario Camerini. Reparto: Kirk Douglas, Silvina Mangano, Anthony Quinn, Rossana Podestà, Daniel Ivernel.

Realmente no hay mucho secreto en esta adaptación, ya que coge buena parte del relato de Homero para crear otro péplum de los que populaban el cine italiano en aquella época. Uno efectivo, con Kirk Douglas prestándose bien a la épica puramente aventurera con marca Dino de Laurentiis.

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‘Los amos de la noche’ (’The Warriors’, 1979)

Los Amos De La Noche The Warriors 1978 Walter Hill

Dirección: Walter Hill. Reparto: Michael Beck, David Harris, James Remar, Deborah Van Valkenburgh, Thomas G. Waites.

James Remar sale en ‘La odisea’ de Nolan, pero antes de ello tuvo que formar parte del escuadrón de los Warriors que tuvieron su intrincado regreso a casa. Trenes en lugar de barcos, bandas callejeras en lugar de cíclopes o brujas, pero un líder y su banda teniendo que combatir contra formidables obstáculos para poder volver a Coney Island.

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‘O Brother!’ (’O Brother, Where Art Thou?’, 2000)

O Brother 2000 Joel Coen Ethan Coen

Dirección: Joel Coen, Ethan Coen. Reparto: George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, Charles Durning, Holly Hunter.

Con bastante sorna, los Coen inicialmente dijeron que no habían leído nunca ‘La odisea’ para mostrar cómo esta influye igualmente en la historia narrativa. Pero ese comentario es otra muestra más de un sentido del humor que fluye en esta fantástica aventura musical en la América profunda de la Gran Depresión. Tan carismática como sensacional.

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