Kevin Feige admite su derrota más dolorosa al frente de Marvel: "Me siento un enorme perdedor y un fracasado total por ello"

Hoy vuelve a hablarse de Marvel por el lanzamiento del esperado tráiler de 'Vengadores: Doomsday', una película llamada a revolucionar este universo de superhéroes. Sin embargo, lo que ahora nos interesa es un proyecto suyo que se ha enquistado hasta tal punto que el mismísimo Kevin Feige lo considera como la mayor decepción de su etapa al frente de Marvel Studios.

Muchos sabrán ya que el proyecto en cuestión es la nueva película de 'Blade' que iba a protagonizar Mahershala Ali. Anunciando a bombo y platillo en 2019, la cinta ha ido sufriendo diferentes problemas a lo largo de su fase de desarrollo, algo que se ha traducido en múltiples retrasos. De hecho, a día de hoy sigue paralizada, y creo que a nadie le sorprendería si nunca llega a hacerse.

Retrasos y más retrasos

El propio Feige ha vuelto a pronunciarse ahora al respecto en Happy Sad Confused, donde se ha mostrado muy duro consigo mismo: "Me siento un enorme perdedor y un fracasado total por no haber podido llevar a cabo el proyecto con Mahershala". Por desgracia, el mandamás de Marvel Studios no ha dado ningún detalle adicional sobre la situación adicional de la película.

Eso sí, Feige se ha mostrado entusiasmado por haber podido volver a contar con Wesley Snipes como Blade en 'Deadpool y Lobezno', una película que arrasó en taquilla con unos ingresos mundiales de 1.338 millones de dólares. Normal que quedase contento con ese resultado.

Por su parte, Ali comentó el año pasado en Variety que "estoy listo. Que sepan que estoy listo", en referencia a protagonizar esa nueva versión de 'Blade'. Bastante es que él siga ilusionado con la idea, pues muchos actores ya habría pasado página después de tantos retrasos.

La última explicación oficial que tenemos para los retrasos la dio el propio Feige hace un año al señalar que "puedes empezar teniendo un buen guion y convertirlo en un gran guion durante el trabajo de producción, pero no nos sentíamos seguros sobre poder hacer eso en 'Blade'. No queríamos hacerle eso a Mahershala y no queríamos hacernos eso a nosotros".

Siendo justos, mucho mejor eso a intentar colarnos una mediocridad y seguir desgastando el interés del público hacia el Universo cinematográfico de Marvel...

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