"Tiene los huevos de acero". Robert Downey Jr. se enfrentó a Marvel para que no despidieran a Chris Hemsworth y Scarlett Johansson

En Marvel dejaron claro durante sus primeros años que no les temblaba el pulso a la hora de despedir actores y fichar a reemplazos para dar vida a los personajes de su Universo Cinematográfico, pero la cosa se complicó especialmente cuando llegó la hora de hacer 'Vengadores: La era de Ultrón' (2015). Tanto fue así que Robert Downey Jr. tuvo que dar un puñetazo encima de la mesa para evitar que Chris Hemsworth y Scartlett Johansson fuesen sustituidos.

El dinero, siempre es el dinero

El motivo del conflicto estaba en que Marvel no pagaba especialmente bien a las estrellas durante sus primeros proyectos con el estudio. Una persona con acceso a información privilegiada reveló a Deadline que algunos de estos protagonistas cobraron solamente 200.000 dólares por su participación en la primera película de 'Los Vengadores' (2012). Por su parte, Downey Jr. se llevó la friolera de 50 millones, solo por ese trabajo.

Los precedentes tampoco parecían buenos para que Robert Downey Jr. luchase por el salario de sus compañeros. El actor Terrence Howard le había acusado años antes de quedarse el dinero que le correspondía a él por hacer 'Iron Man 2', y luego contribuir a su marcha (su papel pasó a ser interpretado por Don Cheadle a partir de entonces). En cualquier caso, la situación fue muy diferente en esta ocasión.

Chris Hemsworth y Scarlett Johansson fueron los intérpretes que se mostraron más belicosos con la amenaza de Marvel de despedir a los actores que no quisieran firmar un nuevo contrato con las condiciones estipuladas por el estudio; es decir, con sueldos bajos para su cotización como estrellas de Hollywood en ese momento.

Por ejemplo, el equipo de Hemsworth argumentaba que el actor había cobrado 5 millones de dólares por hacer 'Blancanieves y la leyenda del cazador', y no tenía problema en seguir trabajando con Universal si Marvel se negaba a cambiar de postura. Por su parte, Johansson dejó claro que ni de broma iba a aceptar un sueldo más bajo, y que antes de hacer eso se iría de Marvel.

Finalmente, se pudo llegar a un acuerdo más beneficioso para los actores, y el principal responsable de ello fue Robert Downey Jr., quien adoptó una posición de hermano mayor respecto a sus compañeros de reparto. Sobre este asunto, otra persona con acceso a la información de la negociación, comentó lo siguiente en el mismo reportaje de Deadline:

"[Robert Downey Jr.] Es el único que tiene poder real en esta situación. Y también los huevos de acero. Ya ha mandado el mensaje de que no va a trabajar en un sitio donde tratan a sus compañeros como una mierda."

Finalmente la sangre no llegó al río y todos los actores siguieron a bordo de Marvel. De hecho, cuando volvió a haber una disputa económica fue ya con Disney: Scarlett Johansson no dudó en demandar por incumplimiento de contrato al estudio por la estrategia de lanzamiento de 'Viuda Negra'. El agrio enfrentamiento se resolvió con un acuerdo extrajudicial, pero la actriz comentó poco después que era importante que alguien como ella abriese el camino para evitar este tipo de abusos por parte de los grandes estudios de Hollywood. Justo lo mismo que Robert Downey Jr. había hecho por ella y sus compañeros unos años atrás.

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