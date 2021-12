"Es importante que yo abra el camino por el cambio en Hollywood". Scarlett Johansson se sincera sobre su disputa con Disney por 'Viuda Negra'

La sorpresa fue enorme cuando nos enteramos de que Scarlett Johansson había demandado a Marvel por incumplimiento de contrato. Se estimaba que la actriz podría haber perdido hasta 50 millones de dólares por la forma de estrenar 'Viuda Negra', pero Disney no tardó en contraatacar. Finalmente se llegó a un acuerdo valorado en 40 millones de dólares y ahora la actriz se ha sincerado al respecto.

Johansson ha comentado a The Associated Press que es importante sabe cuál es tu valor y la necesidad de luchar por ti misma, destacando que algo está cambiando en el mundo del espectáculo y que en su momento quizá hubiese acabado en una lista negra por lo que hizo:

"Know your worth and stand up for yourself." Scarlett Johansson speaks out at an @am_cinematheque event honoring her nearly two months after settling her lawsuit against Disney over her "Black Widow" pay. pic.twitter.com/d76WV0aesM