De Alfred Hitchcock a Quentin Tarantino, las 8 películas de James Bond que no veremos jamás

Desde su debut en 1962 con '007 contra Doctor No' (si no tenemos en cuenta la adaptación de 'Casino Royale' en la serie 'Climax!'), James Bond ha protagonizado un total de 25 películas y una parodia (que, precisamente, readaptaba 'Casino Royale'), y ha sido encarnado por siete actores distintos, desde Sean Connery hasta Daniel Craig. Es un mito de la historia del cine, un punto fijo al que volver una y otra vez, un no parar de frases tan célebres como celebradas: es Bond. James Bond.

Sin embargo, ni el agente mas perfecto del MI6 ha acertado siempre, y hay muchas veces que sus proyectos han caído en saco roto. Hoy os traemos una lista de todas aquellas veces que James Bond perdió la batalla contra el cine, todas esas películas que se podrían haber hecho pero, por un motivo u otro, se quedaron en el limbo. Agitadas, pero no mezcladas.

'Operación Trueno', de Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock no era precisamente un director ajeno a contar historias de espionaje y tensión. De hecho, Ian Fleming, el autor de las novelas, no solo era su fan, sino que estaba convencido de que era el único que podía hacer justicia a su personaje. Así, en 1959, tres años antes de 'Doctor No', le envió un telegrama pidiendo que dirigiera su guion original de Bond, que se llamaba 'Operación Trueno' (y que después, como veréis, se convirtió en una polémica novela).

Hay quien dice que el proyecto estuvo a punto de hacerse, y quien cree que el director ni siquiera se leyó el guion porque no quería dirigir otro thriller de espías después de 'Con la muerte en los talones'. De hecho, para su siguiente obra regateó todo lo que se esperaba de él creando 'Psicosis'. Quizá todo habría sido muy diferente tanto para Bond como para Hitchcock. 'Operación Trueno' acabaría haciéndose en 1965, irónicamente un año después de la prematura muerte de Fleming.

'Diamantes para la eternidad', con George Lazenby

El pobre George Lazenby es el actor que menos duró en el papel del agente secreto: sustituyó a Sean Connery en una película ('Al servicio secreto de su majestad'), pero, cuando le ofrecieron un contrato de siete cintas, lo rechazó, creyendo, aconsejado por su representante, que en los 70 el personaje ya sería arcaico para una sociedad tan liberada. Ay, si él supiera. Lo cierto es que la siguiente película que debería haber protagonizado era 'Diamantes para la eternidad', que, se suponía, iba a seguir la trama de la anterior, en cuyo segundo final asesinaban a la nueva esposa del agente.

Sin embargo, esta historia de venganza que nos iba a mostrar a un Bond completamente diferente al que conocíamos jamás llegó a realizarse y el guion se reescribió para que encajara con la versión del personaje menos profunda y más enfocada en la acción de Sean Connery, que volvió a la saga una última vez (hasta 12 años después, cuando hizo 'Nunca digas nunca jamás'). ¿Qué hubiera pasado si Lazenby hubiera seguido en la saga y esta se hubiera vuelto más serializada? Nunca lo sabremos.

'The property of the lady'

Timothy Dalton vino a sustituir a Roger Moore en el papel, y las críticas fueron sorprendentemente entusiastas. Y eso que originalmente los productores querían a Pierce Brosnan, pero este estaba obligado bajo contrato a hacer una temporada más de 'Remington Steele'. Dalton firmó por tres películas, pero, después de '007, alta tensión' y 'Licencia para matar', empezaron una serie de problemas con los derechos entre United Artists, MGM y Eon Productions.

Cuatro años después, cuando se solucionaron, Dalton ya no estaba obligado bajo contrato a hacer 'The property of the lady', de la que solo sabemos seguro que trataría de la investigación de hombres de negocios fraudulentos tras el ataque terrorista a un laboratorio de armas químicas en Escocia, y en la que viajarían por Hong Kong, Tokyo y Londres. En 1994, cinco años después del estreno de su última película como el agente, el actor anunció que se retiraba del papel y abría la puerta, ahora sí, a Pierce Brosnan. El resto ya os lo conocéis.

'Bond 15'

Había otra película más de James Bond que, se supone, iba a interpretar Timothy Dalton, y habría cambiado la saga para siempre. Richard Maibaum, guionista clásico de la saga, pretendía poner orden entre las diferentes caras de Bond con una historia de orígenes en la que el 007 original haría de mentor del nuevo agente. De hecho, la película terminaría con su primera misión para detener a un tal Doctor No. Si tan solo Dalton hubiera escuchado un poquito menos a su representante...

'Casino Royale', de Quentin Tarantino

Fue la primera novela del personaje escrita por Ian Fleming a sus 44 años, y la más adaptada, con un total de dos películas (una de ellas una parodia), un episodio de televisión, una tira de prensa y una novela gráfica. Además, era el libro que Quentin Tarantino quiso adaptar en su momento, entrando por primera vez en el mundo de las franquicias. Eso sí, quiso hacerla sin tener a los estudios encima de él, comprando los derechos él mismo a mediados de los 90, tras el éxito de 'Pulp Fiction'. No tuvo éxito.

En 2004, volvió a intentar dirigir su propia 'Casino Royale', que, según se cuenta, pretendía rodar en blanco y negro, con Uma Thurman como interés amoroso y ambientada, sí o sí, en el pasado. Y claro, mucho más basada en los diálogos y el desarrollo de personaje que en la acción, motivos por los que jamás le dieron permiso para correr libre y se convirtió en otro más de sus proyectos frustrados. Poco después, y como manera de excusarse, Tarantino afirmó que no entendía su 'Casino Royale' sin Pierce Brosnan, así que no sufría por su cancelación. Quien no se consuela es porque no quiere.

Spin-off de Halle Berry

Llevamos años aguantando los lloros de unos pocos que dan por buenos los rumores de que el próximo James Bond será una mujer, a pesar de que se haya dicho por activa y por pasiva que nunca ocurrirá nada parecido. Sin embargo, después de 'Muere otro día', la última cinta con Brosnan como 007, los productores sí se plantearon muy seriamente capitalizar el éxito con un spin-off femenino de Jinx, el personaje de Halle Berry.

La idea, según explicaron los propios productores, era ofrecer a los fans una especie de "Olimpiadas de invierno" con las que calmar el ansia entre películas de Bond. Ni siquiera era un concepto nuevo, por cierto: a finales de los 90 ya se tanteó un spin-off del personaje de Michelle Yeoh en 'El mañana nunca muere'. Al final, ni la confirmación de Stephen Frears como director pudo salvar el proyecto, que iba a tener a Michael Madsen como villano y Javier Bardem como interés amoroso.

La cancelación era inminente después del fracaso de varias películas de acción protagonizadas por mujeres, y se enterró completamente al anunciar el reboot de la saga con 'Casino Royale'. Los 80 millones de dólares de presupuesto se evaporaron como si nada. La propia Berry lo explicó unos años después según su punto de vista: "Nadie estaba preparado para gastar tanto dinero en una mujer estrella de acción negra".

'Warhead'

A la hora de hablar de las películas de James Bond hay un nombre que se suele pasar por alto, pero fue vital para que todo acabara tal y como lo conocemos ahora: Kevin McClory. ¿Os acordáis de aquel guion de 'Operación Trueno' que Hitchcock iba a rodar? Bueno, pues resulta que Ian Fleming lo preparó junto con McClory, pero cuando la película se canceló, el autor aprovechó para adaptar el guion a novela en 1961. ¿El problema? Que gran parte de las ideas (como la creación de Spectre) eran de McClory, que le denunció y acabó ganando derechos audiovisuales para la historia. Ahí empieza el lío.

Y es que, efectivamente, en 1965 McClory firmó con Eon Productions para que hicieran 'Operación Trueno'. En el contrato, de hecho, se le impedía hacer otra película rival de James Bond durante diez años. Dicho y hecho. En 1976, tras cumplir el contrato, escribió junto a Sean Connery una nueva película en la que Bond lucharía contra Spectre y tiburones robots cargados de explosivos: 'Warhead'. Los problemas legales fueron tantos que al final lo dejó correr. No os preocupéis por él, porque conseguiría hacer su propio Bond: suya es 'Nunca digas nunca jamás'. Algo es algo. Pero ojo, porque la historia continúa.

'Operación Trueno', el remake

Kevin McClory no se conformó con la película que hizo con Sean Connery y después de que se estrenase 'Licencia para matar' anunció que volvía a la carga con 'Warhead 8', una película que pretendía ser más fiel a la fórmula Bond de toda la vida. De hecho, la idea era utilizar partes de los guiones que él, Jack Whittingham y el propio Ian Fleming hicieron a finales de los 50, así como de la novela 'Operación Trueno'.

Era el momento idóneo para intentarlo, porque, a mediados de los 90, las aguas de Bond estaban muy turbias: Sony se planteaba hacer una franquicia que rivalizara con la de Eon al mismo tiempo, dado que aún tenían los derechos de 'Casino Royale' y podían usar al personaje a destajo siempre que no adaptara las novelas de las que no tenían los derechos. Utilizando su poder sobre las adaptaciones audiovisuales de 'Operación Trueno', McClory anunció el remake en 1997, aunque su versión del agente fue rechazada tanto por Liam Neeson como por -otra vez- Timothy Dalton. Al final, en 1999, Sony intercambió sus derechos sobre James Bond por los de Spider-man, boicoteando para siempre la última película de 007 que jamás llegaremos a ver.

