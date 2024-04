Olvídate de conspiraciones "woke" con James Bond. La idea de una 007 mujer ya se puso sobre la mesa hace 70 años, y la principal candidata fue una legendaria ganadora del Oscar

Probablemente, una de las polémicas más absurdas y bochornosas —y mira que hay una de estas cada semana— que han golpeado a la conversación cinematográfica durante los últimos años sea la relacionada con 'Sin tiempo para morir' y cómo la actriz Lashana Lynch se convirtió en la primera mujer en llevar el estatus de 007 en la historia de la saga centradas en las aventuras del icónico espía británico.

Bond, Jane Bond

Cuando se sugirió la posibilidad —ya no digamos cuando se materializó—, no fueron pocos quienes alzaron el puño al viento al más puro estilo abuelo Simpson clamando venganza sobre la llamada cultura "woke" actual que, presuntamente, estaba arruinando Hollywood. Pero, en un giro inesperado de los acontecimientos, hemos conocido que la primera vez que se puso sobre la mesa que una mujer interpretase al agente secreto al servicio de su majestad fue hace cosa de 70 años.

En la biografía de Ian Fleming, padre de James Bond, el autor Nicholas Shakespeare ha desvelado que el productor de la 'Casino Royale' original Gregory Ratoff imaginó a una mujer en el papel principal, llegando a considerar a la actriz Susan Hayward —ganadora del Oscar por ¡Quiero vivir!— como la gran candidata para el rol.

"Desde mediados de la década de los 50 se habían acercado muchos actores conocidos. Gregory Ratoff tuvo la impactante idea de que Bond fuera interpretado por una mujer, Susan Hayward. Ian [Fleming] había barajado varias posibilidades, desde Richard Burton ('Creo que Richard Burton sería de lejos el mejor James Bond'), hasta James Stewart ('No me importaría en absoluto que fuera Bond si puede anglicizar ligeramente su acento'), hasta James Mason ('Podríamos tener que conformarnos con él')".

Después de dar no pocas vueltas y de tener en el punto de mira a actores como Cary Grant, Dirk Bogarde, Rex Harrison o Roger Moore —que terminaría más tarde en la piel de 007—, Sean Connery se hizo con el estatus doble cero para desgracia de un Fleming que dejó claro su disgusto: "No es mi idea de Bond en absoluto, sólo quiero un hombre elegante, no a este gañán".

Vía | Indiewire

