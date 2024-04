Martin Freeman hizo una película en la que se enamoraba de Jenna Ortega pese a llevarse 31 años. Ahora le toca defenderla de la polémica

Decía Carlos Gardel en 'Volver' que "veinte años no es nada", pero Martin Freeman decidió sumarle once más: la edad que se lleva con Jenna Ortega. Ambos protagonizaron hace unos meses 'Miller's girl', la primera película guionizada, producida y dirigida por Jade Halley Bartlett, que propone una pareja de profesor y alumna que se enamoran. Y, repito una vez más, que se llevan tres décadas de diferencia. Por supuesto, la gente se ha quejado... y Freeman ha respondido.

Soy un hombre libre

Por si creéis que era una hipérbole, no es así: el protagonista de 'Sherlock' tiene 52 años y la de 'Miércoles' 21. Y Freeman ha lanzado un órdago a quien cree que 'Miller's girl' defiende y apoya las relaciones entre parejas que se llevan tantísimo tiempo. En The Times Of London, el actor ha explicado que es una película "adulta y con matices". O, por ponerlo otra manera, "No está diciendo '¿No es esto genial?'".

Ha sido contaminada por la asociación con un tema complicado. ¿Vamos a meternos con Liam Neeson por estar en una película sobre el Holocausto?

Al margen de la polémica, que ha estallado en Twitter (cómo no) y en prensa, lo cierto es que la película ha sido un sonoro fracaso: costó 4 millones de dólares y apenas recaudó 889.500 en todo el mundo. Como muestra, en España llegó a mostrarse en cines, pero se estrenó en el puesto 16 en su primera semana, así que tampoco puede decirse que el ruido mueva masas. O eso, o que nadie quiere imaginarse a Freeman y Ortega dándose besitos.

