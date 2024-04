El regreso de 'El señor de los anillos' se enfrentará a un inesperado rival. La película de superhéroes que quiere merendarse la vuelta a la Tierra Media de Peter Jackson

Este mes de diciembre está previsto el estreno de 'El señor de los anillos: The War of the Rohirrim', una precuela animada de la famosa trilogía dirigida por Peter Jackson que promete ser un regreso por todo lo alto a la Tierra Media. Sin embargo, ahora le ha salido un inesperado rival para arrasar en taquilla, ya que Sony ha situado el mismo día el lanzamiento de una película de superhéroes que promete ser decisiva para el estudio.

¿El último cartucho de Sony?

La cinta que también llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 13 de diciembre es 'Kraven the Hunter', nueva entrega del universo de superhéroes Marvel de Sony alrededor de personajes del mundo de Spider-Man. Teniendo en cuenta los fracasos tanto de 'Morbius' como, sobre todo, de 'Madame Web', la película protagonizada por Aaron Taylor-Johnson necesita ser un éxito para que este extraño universo pueda ser viable más allá de las aventuras del Venom interpretado por Tom Hardy.

En contra de 'Kraven the Hunter' tenemos también el hecho de que es ya la cuarta vez que Sony retrasa su estreno, ya que primero se anunció su lanzamiento para el 13 de enero de 2023, luego se movió al 6 de octubre del año pasado, más tarde al 30 de agosto de 2024 y parece que finalmente podremos verla el 13 de diciembre. Eso sí, este último movimiento va a permitir que así pueda verse en pantallas IMAX, lo cual ayudará a elevar sus ingresos.

Hasta ahora, Sony tenía previsto lanzar la nueva película de 'Karate Kid' el 13 de diciembre, pero ha sido aplazada al 30 de mayo de 2024. No está claro si tiene algo que ver con cuándo estrenará Netflix la temporada 6 y final de 'Cobra Kai' o si la película que unirá a Ralph Macchio y Jackie Chan ha sufrido algún tipo de percance.

Por mi parte he de confesar que tengo bastantes más esperanzas en 'Kraven the Hunter' que las que nunca tuve en 'Morbius' o 'Madame Web', tanto por el hecho de que Sony ha permitido que reciba una calificación R, como por el hecho de que detrás de las cámaras está J. C. Chandor, responsable de títulos estimables como 'Margin Call' o 'Cuando todo está perdido'. El problema es que la historia realmente potente de Kraven está en su enfrentamiento con Spider-Man, y ya sabemos que no habrá nada de eso aquí.

