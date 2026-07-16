'X-Men '97' acaba de presentar la respuesta de Marvel a 'Alien'. Y es uno de los monstruos más peligrosos de los cómics

Con la escena postcréditos de la semana pasada, os prometo que no imaginaba por dónde iban a ir los tiros con la aventura no tan en solitario de Lobezno en el último capítulo de 'X-Men '97'. La serie animada de Marvel se toma un respiro respecto a la trama general de la temporada 2 para presentarnos (técnicamente de nuevo) uno de los enemigos más insidiosos de la Patrulla-X.

En lo que Lobezno y la panda, que incluye a su bestie Morpho, Maverick, Dientes de sable, Lady Deathstrike y Garrison Kane, se adentran en una misión para desmantelar una instalación de Arma-X (Weapon X) descubrimos que desde hace un tiempo han estado experimentando con una raza alienígena tremendamente peligrosa: el nido (brood).

Anidados

Así, nos encontramos con la presentación de una de las amenazas que, en lo personal, protagonizó una de mis sagas favoritas de los X-Men de los 80. Y ya en ese momento se vio como la respuesta de Marvel a la icónica 'Alien, el Octavo Pasajero' y su xenomorfo. Esto a pesar de que en un principio se buscaba algo más genérico. Así lo definió el dibujante Dave Cockrum en la revista Wizard:

«Chris [Claremont] escribió en el guion "secuaces alienígenas misceláneos". Así que dibujé a Ave de muerte en este edificio en construcción y dibujé a la cosa más terrible que podía imaginar a su lado.»

Si bien el dibujante Dave Cockrum, quien viviría en 1982 una segunda etapa como dibujante de los cada vez más populares X-Men de Chris Claremont narra un origen bastante humilde, la realidad es que la influencia de H.R. Giger estaba claramente presente a la hora de diseñar estos monstruosos villanos.

Con sus diferencias estos "eslizoides" eran, a decir verdad, una mezcla entre xenomorfos y avispas. Las distinciones eran lo suficientemente obvias como para despistar aun teniendo en mente que la película era de hacía apenas unos años: tenían más chicha, por así decirlo, alas y (aquí viene el giro), estrategas brillantes que se ponían a reproducirse infectando otras razas.

Son los primeros depredadores cósmicos de Marvel. Capaces de derribar imperios a base de infestarles, de insertar embriones de reina en huéspedes que no solo conservarían sus poderes, habilidades y recuerdos sino que, a manera similar del colectivo Borg, además estarían en una mente colmena dispuesta a que todo sea como ellos.

No es la primera vez, eso sí, que vemos esta raza alienígena en las series de animación. Sin embargo, no sé hasta qué punto cuenta dicha ocasión ya que en la 'X-Men' original salió una versión alternativa llamada "La colonia", cuyo diseño fue bastante decepcionante para los fans al ser prácticamente reptiloides genéricos con pistolas.

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