La intro de X-Force en 'X-Men '97' me ha tenido aplaudiendo con las orejas. La temporada 2 ha traído a los dos grupos que redefinieron los cómics de los 90

Mira que vi los episodios hace semanas y los he vuelto a ver con su estreno, pero no me quito de la cabeza el segundo episodio de la temporada 2 de 'X-Men' 97' ya que no solo es vibrante desde comienzo al final, sino que tiene una intro que rinde homenaje al que fue uno de los cómics de Marvel más vendidos de toda la historia: 'X-Force'. Por cierto, ligeros spoilers a partir de aquí.

Al final del primer episodio veíamos cómo Cable estaba montando un equipo ante el, digamos, vacío resultante de la desaparición de los X-Men. Esto nos lleva al cold open de 'Una fuerza temible' (A Force to Be Reckoned With 2x02), que está formado por un par de secuencias previas a los créditos.

En la primera, vemos a un grupo de jóvenes chicos mutantes, entre los que se encuentran Chico Omega y Penitencia, intentando refugiarse en la Mansión Xavier solo para ser interceptados y capturados por una agencia mutante llamada X-Factor. En la segunda, vemos cómo Cable contacta con Júbilo y Mancha Solar para reclutarles en su grupo.

La pregunta sobre el nombre será respondida a través del opening de la serie, modificada para la ocasión, para introducir al mundo a X-Force. Una intro que me ha tenido dando volteretas del chute de nostalgia que me ha dado.

De esta manera, desde Marvel matan dos pájaros de un tiro y en apenas un puñado de minutos han presentado a los dos grupos que más redefinieron a los mutantes tanto en los años 80 como en los 90. Te pudieron gustar más o menos –personalmente, teniendo a los X-Factor de Peter David y J.M DeMatteis quién necesitaba a los X-Force de Rob Liefeld–, pero eran cómics imprescindibles para los fans. ¿Pero quiénes son?

X-Factor

Comenzamos, precisamente, con los primeros de estos en llegar al universo mutante (bueno, técnicamente llegaron antes los Nuevos Mutantes). Originalmente, el equipo era la reunión de la panda, de los primeros X-Men (Cíclope, Jean, Hombre de Hielo, Bestia y Ángel) que ante la enésima crisis de imagen de la Patrulla-X deciden hacerse pasar por cazadores de mutantes, tapadera con la que en realidad ayudarían y refugiarían a mutantes infantes.

En su primera etapa (primero con Bob Layton y luego con Louise Simonson) se introducirían gran parte de la mitología que años después ha explotado tanto 'X-Men '97' como 'X-Men: La serie animada'. Todo el tema de Apocalipsis, su nave celestial, el hijo perdido en el tiempo de Scott y Jean, etc.

En 1991, Peter David cogería las riendas de la serie y transformaría por completo el grupo. Con Cíclope y compañía siendo de nuevo componentes de la Patrulla-X (unos en el equipo Oro y otros en el Azul), se reinventó por completo el concepto con un grupo de mutantes que trabajaría codo con codo con el Pentagono para dedicarse a hacer frente a amenazas mutantes.

El primer equipo fue reclutado por Val Cooper y no dista, más allá de la ausencia de Pietro, del que hemos visto en la serie: Kaos, Polaris, Madrox/Hombre múltiple, Loba Venenosa, Mercurio y Fortachón. Esta es, quizás, la alineación y la etapa del cómic más famoso.

X-Force

Por otro lado tenemos el equipo de Cable. Si bien como tal su fundación es posterior a X-Factor, los orígenes del grupo se remontan varios años antes ya que X-Force es la evolución, por así decirlo de Los Nuevos Mutantes, grupo que vivió un antes y un después con Rob Liefeld a los mandos y el liderazgo de Cable.

La idea era sencilla: por un lado, emanciparse de una vez por todas de los X-Men (la característica principal de los Nuevos Mutantes es que son alumnos de la Escuela Xavier) y de paso tener un cómic que sea una idea propia; por el otro, crear una fuerza paramilitar para neutralizar amenazas hacia los mutantes.

Si bien el concepto del grupo es el mismo en serie y cómic, lo que no es tan parecido es la alineación. El primer equipo de X-Force contó con Cable, Dominó (bueno, aquí hay giro), Bala de Cañón, Boom-Boom, Sendero de Guerra, Estrella Rota y Feroz. Aquí en la serie Cable cuenta con un equipo más reducido formado por Arcángel, Mariposa Mental, Júbilo y Mancha Solar.

A lo largo de las décadas el equipo ha cambiado bastante en cuanto a alineación e incluso de propósito y concepto, incluyendo una suplantación de identidad (X-Statix) pero normalmente la idea que se ha solido mantener siempre es la de fuerza de choque para misiones especiales que los X-Men no pueden hacer.

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