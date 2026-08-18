¿Iron Man o el Dr. Muerte? Robert Downey Jr. deja claro cuál es su papel favorito en el Universo Marvel

La sensación de pasar de ser el gran héroe del Universo Cinematográfico de Marvel a dar vida a uno de los villanos más pérfidos y peligrosos de La Casa de las Ideas debe ser, cuando menos, curiosa. Por supuesto, un cambio de registro tan radical debe ser pan comido para un actor tan experimentado como Robert Downey Jr., quien, tras una década embutido en la armadura de Iron Man, se ha calzado la capa y la máscara del Dr. Muerte —o Dr. Doom— en 'Vengadores: Doomsday'.

El novio de la muerte

Durante una entrevista en Good Morning America, el actor ha asegurado que fue "raro" estar al otro lado en una película de superhérores de este calibre y que no fue plato de buen gusto de ser el antagonista de la función. Pero esto no quiere decir que no disfrutase del giro de 180 grados y, especialmente, de la posibilidad de aproximarse a un rodaje como el de la quinta aventura de los Vengatas desde una perspectiva personal y profesional radicalmente diferente.

De hecho, durante la conversación desveló que, de quedarse con uno de sus dos roles en el MCU, ese sería el de Muerte, y la razón principal sería la posibilidad de conocer mejor sus compañeros de reparto que le ha dado el personaje, así como de paladear las interpretaciones de los demás.

Era muy raro ser ese tío: todos los demás están pasando el rato, son los héroes buenos, y yo voy con esa máscara y esa capucha. Y yo pensaba: "Están todos a un lado de la cámara, y supongo que están enfadados conmigo o algo así". Pero diré esto: conocer mejor a [Hayley Atwell], toda la historia [mía y de Chris Evans], porque eres un tío de fiar. Porque no dices que sí solo porque puedes; tiene que parecerte lo correcto. Y creo que en Doomsday, lo que ocurre con esta relación clave es muy emocionante, inesperado y bonito. Diré que Doom, por ahora, porque he podido observar de verdad lo que me he estado perdiendo todo este tiempo: simplemente a todos los demás.

Anteriormente, Downey explicó que el rodaje de 'Doomsday', que se estrena el próximo 18 de diciembre, fue poco menos que un calvario en el que la gente empezó a "caer como moscas" debido a las condiciones ambientales y el peso y el calor del vestuario. Por suerte, el intérprete ha sabido mirar el lado positivo de las cosas.

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