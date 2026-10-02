Halle Berry, acusada de maltrato a su hijo de 12 años por Olivier Martinez, su exmarido, que pide una orden de alejamiento

Halle Berry se enfrenta a una nueva batalla legal con su exmarido, el actor Olivier Martinez. El intérprete ha presentado una petición ante los tribunales para solicitar una orden de alejamiento temporal contra la actriz, a la que acusa de haber agredido físicamente al hijo que ambos tienen en común, Maceo, de 12 años.

Según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso People, el supuesto incidente tuvo lugar el pasado 26 de septiembre. El francés sostiene que Berry habría atacado al menor durante una discusión y describe una situación especialmente grave: asegura que la actriz "saltó sobre nuestro hijo, puso sus manos alrededor de su cuello y lo estranguló".

Martinez no se limita a este episodio y asegura que se habrían producido otros incidentes de presunto abuso durante los últimos años. En su petición habla de supuestos ataques físicos contra Maceo y también de "abuso verbal y emocional" dirigido hacia él.

Entre los episodios que relata aparece una conversación relacionada con la manutención del menor. Martinez afirma que Berry le habría dicho a su hijo que su padre era "un blanco cabrón que intenta robarle a una mujer negra" por las cuestiones relacionadas con la manutención. Según su versión, la actriz también habría preguntado al menor: "¿Cómo te sientes al respecto como hombre negro?".

Olivier Martinez en 'Pablo, el apóstol de Cristo'

El actor asegura que Berry posteriormente le envió un mensaje para disculparse por lo ocurrido. Aun así, considera que madre e hijo no deberían tener contacto hasta que la actriz, según sus palabras, "asuma suficientemente la responsabilidad de sus actos".

Martinez sostiene además que Maceo podría estar afectado emocionalmente por lo sucedido. "Creo que puede estar traumatizado por el incidente", afirma en el documento, donde también asegura que el menor no quiere pasar tiempo en casa de su madre.

La resolución judicial establece temporalmente que Berry deberá mantenerse alejada de Martinez y limita sus visitas con Maceo a determinados periodos: lunes y martes de 10:00 a 20:00 horas, además de sábados y domingos en ese mismo horario. El juez, sin embargo, ha rechazado la petición de Martinez para que se controlara la sobriedad de Berry al considerar que se había aportado "información insuficiente". Martinez, por su parte, también solicita obtener la custodia completa del menor.

La respuesta de Halle Berry

La defensa de Halle Berry ha rechazado frontalmente las acusaciones. Su abogada, Marina Beck, ha calificado la petición de Martinez de carente de fundamento y deliberadamente engañosa.

Halle Berry y Olivier Martinez en 'Marea letal'

"Decir que esta petición carece totalmente de fundamento y que es deliberadamente engañosa sería quedarse corto", sostiene Beck en un comunicado. La abogada asegura que existen numerosas pruebas y resoluciones judiciales que, según su versión, demostrarían que Martinez ha incumplido reiteradamente órdenes judiciales e interferido en intervenciones terapéuticas y educativas necesarias para Maceo.

Beck también acusa al actor de tener un historial documentado de comportamiento "errático, posesivo y violento" y asegura que Berry continuará defendiendo lo que considera los intereses de su hijo.

Berry y Martinez se casaron en 2013 y se separaron en 2015, aunque su divorcio no quedó formalmente cerrado hasta 2023. Desde entonces, ambos han mantenido una relación complicada en torno a la custodia y la crianza de Maceo.

Ahora, la próxima fecha clave será el 16 de octubre, cuando está prevista una nueva vista sobre el caso. Hasta entonces, las restricciones dictadas por el juez tendrán carácter temporal.

En Espinof | Cómo Halle Berry fue engañada en 'X-Men 3' y provocó el abandono de Matthew Vaughn: "Si vais a hacer eso a una ganadora del Óscar, prefiero renunciar"

En Espinof | Halle Berry no se arrepiente de su 'Catwoman': "Fue uno de mis papeles mejor pagados, no tiene nada de malo"