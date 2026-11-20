A sus 85 años, y después de haberse convertido básicamente en el padre del Studio Ghibli, además de una referencia para todos los cinéfilos del mundo, el japonés Hayao Miyazaki se ha ganado con creces su jubilación tras obras maestras como 'Mi vecino Totoro', 'El viaje de Chihiro', 'La princesa Mononoke' o 'Porco Rosso'.

Sin embargo, el director sigue yendo diariamente a las oficinas del estudio para preparar su siguiente película, y no hay manera de convencerle de que se jubile. Con sus continuos vaivenes, no sería Miyazaki si lo hiciera de manera definitiva, ¿no?

El pesimismo del genio

Uno no lo diría viendo sus películas, pero Hayao Miyazaki dista mucho de ser un señor risueño que mira la vida con esperanza. Al fin y al cabo, vivió la II Guerra Mundial, creció en el periodo de postguerra y marcó para siempre su obra: naturalista y delicada, sí, pero también con un halo de inocencia y tristeza mezcladas, algo que ha acompañado al director a lo largo de toda su carrera.

De hecho, Miyazaki declaró que no podía ver la vida de color de rosa: "Personalmente soy muy pesimista. Pero cuando, por ejemplo, uno de mi equipo tiene un bebé, tienes que desearle un buen futuro. Porque no puedo decirle al niño: 'Oh, no deberías haber venido a esta vida'. Y sé que el mundo está yendo en una mala dirección. Con esos pensamientos en conflicto en mente, pienso sobre el tipo de películas que debería estar haciendo".

Cualquiera diría que un artista que ha dado tantas tarde inolvidables a niños y adultos de todo el mundo tendría una perspectiva un poco más positiva del mundo. Sin embargo, los que recuerden que para el japonés la animación con IA "es un insulto a la vida en sí misma", ya sabrán que el genio es de opiniones, cuando poco, tajantes.

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