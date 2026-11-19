Uno pensaría que después del éxito de la película de 'Los Picapiedra' ('The Flintstones') en Hollywood se pondrían a hacer una secuela a toda velocidad. Al fin y al cabo, la adaptación en imagen real de 1994 recaudó 341 millones de dólares frente a un presupuesto de tan solo 46 millones. Y lo lógico sería contar de nuevo con John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins y Rosie O'Donnell repitiendo en los papeles principales, ¿no?

Bueno, pues no: la siguiente película que tuvimos de 'Los Picapiedra' llegó siete años después, en 2001, cuando ya toda la fiebre había bajado, ninguno de los actores repitió su papel... y encima fue una precuela de lo más sosa. Yabba-dabba-d'oh.

Unos buenos picaflinstons

La producción, titulado 'Los Picapiedra en Viva Rock Vegas' ('The Flintstones in Viva Rock Vegas'), costó casi el doble que la primera parte (83 millones) y creyeron que Mark Addy, Stephen Baldwin, Kristen Johnson y Jane Krakowski podrían hacer que olvidáramos el mítico reparto de la película de los 90 (lo de John Goodman era fácil, porque pidió encarecidamente al productor Steven Spielberg que nunca hicieran una más de estas con él).

No consiguieron repetir el éxito, claro: la precuela se hundió en taquilla recaudando tan solo 59,5 millones y nunca más se volvió a hablar de ella. Bueno, más o menos, porque hay un detalle que merece la pena resaltar: este es el debut en cines, a los 11 años, de una actriz destinada a convertirse en una estrella.

Efectivamente, Kristen Stewart aparece de espaldas en una feria tirando anillas, aunque es probable que no tenga un gran recuerdo del rodaje. Por aquel entonces, al fin y al cabo, solo había tenido un papel como extra en una película de Disney Channel, así que el paso a la pantalla grande, cuando poco, seguro que fue agradecido.

No, no me he equivocado: esta foto de recuerdo se sacó durante el rodaje

Poco tardaría Kristen Stewart en salir en una película de éxito: en 2002 protagonizó junto a Jodie Foster el thriller 'La habitación del pánico' y empezó una carrera que, como todos sabemos, se hizo mundialmente popular gracias a la saga 'Crepúsculo' ('Twlight') que arrancó en 2008.

Pero, por mucho que algunos se empeñen en decir que esta fue su puesta de largo, no se puede olvidar su ratito en Piedradura. Bueno, no todo el mundo empieza por todo lo alto, ¿no?

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