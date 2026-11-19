Aunque el término guerra de streaming parece haberse extinguido, todavía se demuestra que no hay sitio para todos. Al menos en esta época de grandes fusiones entre las majors que ha hecho desaparecer la última gran plataforma internacional en llegar: SkyShowtime.

En una circular enviada a los empleados, la junta de SkyShowtime ha anunciado la decisión de cerrar la plataforma de streaming conjunta entre Skydance (anteriormente Paramount) y Comcast (casa de Universal) para mercados internacionales y que venía operando en España (y una veintena de países más) desde febrero de 2023. Como parte de la decisión, también tenemos la salida de su CEO Monty Sarhan.

It's SkyShowtime

SkyShowtime contaba con un inicio algo errático (nada fuera de lo común en este mundo con líos de derechos de emisión internacionales) pero que ha terminado congregando más de 10 000 horas de programación, destacando franquicias como Star Trek y series y películas de Showtime, Nickelodeon, Paramount+, Peacock, entre otros. Contenido que, suponemos, estará disponible hasta finales de 2027, fecha dada para su cierre.

No es que no se viera venir. De hecho, la megafusión entre Paramount y Warner Bros. bajo el paraguas de Skydance mostraba un buen número de redundancias entre las plataformas de streaming de ambas compañías (se calcula que entre Paramount+ y HBO Max aglutinan más de 200 millones de suscriptores). Algo que, desde luego, iba a necesitar seria revisión por parte de los ejecutivos.

Ya en junio, una de las dos partes interesadas, Comcast, desveló que iba a escindir su parte de entretenimiento, es decir, la parte de Sky y NBCUniversal. Cuestión que finalizaría en 2027 y que implicaría también una reestructuración de canales y plataformas.

Monty Sarhan, CEO de SkyShowtime

Por el otro lado, en septiembre se empezó una consulta entre los accionistas de SkyShowtime sobre opciones estratégicas para la plataforma, seguida por una consulta con los empleados. La conclusión era contundente. En el mercado actual, plataformas como SkyShowtime se estaban quedando muy atrás. Así lo describe en el comunicado mencionado:

«Desde el lanzamiento de SkyShowtime, el panorama del streaming ha evolucionado significativamente. Las grandes plataformas globales han continuado expandiendo su escala y han invertido grandemente en contenido, tecnología y deporte.

Estas dinámicas competitivas han complicado gradualmente a los actores locales como SkyShowtime el alcanzar la escala necesaria para el éxito a largo plazo. A pesar del trabajo y dedicación excelente de este equipo, los accionistas han determinado que cerrar el negocio es la solución más adecuada.»

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