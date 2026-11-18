Vin Diesel es uno de los mayores interesados en que la película final de la saga 'Fast and Furious' salga adelante, pero tampoco puede descuidar el futuro de su carrera cuando acaben sus años dando vida Dominic Toretto. De hecho, acaba de anunciarse que su próxima película de acción será 'Burial Hill', un proyecto totalmente original que nace con vocación de franquicia.

Todos los detalles sobre 'Burial Hill'

'Burial Hill' cuenta la historia de un jardinero con un pasado de lo más turbulento. Cuando una unidad corrupta de la policía persigue a una joven testigo al cementerio en el que trabaja, el personaje interpretado por Diesel volverá al mundo que había abandonado para rescatarla y acabar con esos agentes de la ley empeñados en que la verdad no salga a la luz. La verdad es que parece una premisa más propia de un thriller de Jason Statham...

Por ahora, 'Burial Hill' también tiene tanto guionista como director. De escribirla se ocupa Mike McGrale ('John Wick: Caine'), mientras que la puesta en escena correrá a cargo de Jamie Payne, un realizador eminentemente televisivo que también ha firmado las dos películas de 'Luther' encabezadas por Idris Elba.

Además, Amazon ha logrado adelantarse a todos los demás interesados en 'Burial Hill' y ha pagado ya una cantidad de entre 35 y 40 millones de dólares por los derechos internacionales de la película en la mayoría de mercados. Los de Estados Unidos siguen en el aire, siendo seguramente ahí de donde los productores consigan la financiación necesaria hasta completar su presupuesto estimado en 70 millones.

El plan es que el rodaje de 'Burial Hill' arranque durante el primer trimestre de 2027 en Australia, pero habrá que ver si el rodaje de 'Fast Forever' -tras múltiples retrasos, su inicio está previsto para diciembre de 2026- no obliga a terminar modificando esa idea.

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