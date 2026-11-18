La tercera temporada de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' por fin se ha estrenado en Prime Video, donde se ha convertido en la serie más vista del momento en multitud de países. España era uno de ellos, pero la llegada de los nuevos episodios de la verdadera serie número 1 de Amazon ha puesto rápidamente fin a su liderazgo.

La serie que ha destronado por la vía rápida a 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' ha sido 'La que se avecina', cuya temporada 17 arrancó este 16 de noviembre con el estreno de sus tres primeros episodios. No ha hecho falta más para que de inmediato encabece las listas de lo más visto en Amazon Prime Video España.

Obviamente, este es un fenómeno para nada extrapolable al resto del mundo, pero la popularidad de los vecinos de Contubernio 49 sigue siendo inigualable para cualquier otra serie disponible en Amazon. Pasarán los años, pero el público sigue completamente enganchado a esta comedia creada por Alberto Caballero, Laura Caballero y Daniel Deorador.

Por ello, resulta muy complicado que la tercera entrega de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' regrese al número 1 en España, aunque su mejor baza será este miércoles 18 de noviembre, que lanza dos nuevos capítulos, o el 25 de este mismo mes, cuando la temporada se despida con sus dos capítulos finales.

No obstante, 'La que se avecina' también tiene más munición, pues cada lunes lanzará un nuevo episodio de estreno hasta que la temporada 17 finalice el 21 de diciembre. Y que sus fans respiren tranquilos, que hace ya varios meses se anunció su renovación por una temporada 18.

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