Estos días Masashi Kishimoto tiene revolucionados a los fans 'Naruto' porque trabaja en un manga secuela, 'Naruto: Shadow Rising'. Eso sí, no es para nada la primera secuela de su gran obra, porque hace diez años arrancó 'Boruto', que nos presentaba a una nueva generación de ninjas de Konoha.

Echando la vista atrás

Todo empezó con la película 'Boruto: Naruto the Movie', que se ambientaba unos cuantos años después del final de 'Naruto: Shippuden' y nos presentaba formalmente a Boruto Uzumaki, el hijo de Naruto Uzumaki y Hinata Hyuga, quien tenía que lidiar con la constante ausencia de su padre ahora que era el séptimo Hokage.

La película fue un exitazo y dio pie a una serie de manga en toda regla liderada por Mikio Ikemoto, antiguo asistente Kishimoto, y Ukyo Kodachi, el guionista de la película. Y, como no podía ser menos, pronto llegó una serie de anime de la mano de Studio Pierrot que cuenta con 293 capítulos y su propio canon.

Ya tenemos 'Boruto' disponible en Crunchyroll y Prime Video, pero esta misma semana salta a otra plataforma más para facilitarnos el visionado: el próximo 20 de noviembre 'Boruto: Naruto Next Generations' se podrá ver en Netflix. Además, estará disponible tanto en versión original en japonés como con su doblaje en castellano.

En Netflix ya tenemos la primera temporada, de 15 episodios, pero a partir del viernes llegan más capítulos para continuar la maratón. Además, la plataforma se ha ido poniendo las pilas últimamente sumando 'Naruto', 'Naruto: Shippuden' y las películas de la franquicia a su catálogo. Así que si todo esto nos sabe a poco, ahora podemos continuar el visionado con la siguiente generación.

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