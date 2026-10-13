'Naruto' tiene un nuevo en manga en marcha con el mismísimo Masashi Kishimoto a la cabeza. Una historia original que desvelará uno de los grandes secretos de Konoha

Ya sabíamos que en octubre teníamos que estar muy pendientes si somos fans de 'Naruto', y la Comic-Con de Nueva York no ha decepcionado. Durante el evento se celebró un panel especial dedicado a 'Naruto' al que asistían ejecutivos de la editorial Shueisha, de Studio Pierrot e incluso actores de voz del anime para dejarnos grandes anuncios de la franquicia.

Y es que Naruto quiere volver pisando fuerte para retomar el trono como uno de los grandes shonen de la historia, y el primer paso es un nuevo manga capitaneado por el mismísimo Masashi Kishimoto.

El vacío que quedaba

Durante la NYCC se anunció formalmente Project Rasengan, un ambicioso proyecto transmedia con el que Shueisha, Studio Pierrot y Kishimoto quieren volver a encumbrar la franquicia de 'Naruto'. En cuanto a Kishimoto, aunque nunca se ha alejado demasiado de su obra ya que se encarga del guion de 'Boruto', ahora se pone de vuelta a los lápices con un nuevo manga.

'Naruto: Shadow Rising' es un manga original ambientado entre 'Naruto, la película: El final' y el inicio de 'Boruto' para cubrir los eventos que nunca se contaron en este espacio de tiempo. Cubrirá este periodo antes del salto temporal a la secuela, centrándose en Naruto, Sasuke y Sakura como jóvenes adultos y el inicio de sus familias, como muestran los primeros avances.

De la misma manera que 'Dragon Ball Super' sirvió para cubrir el hueco entre 'Dragon Ball Z' y 'Dragon Ball GT', ahora Naruto tiene su propia serie intermedia sobre una época que hasta ahora no se había explorado demasiado de manera canónica. Habrá que ver la duración total de 'Naruto: Shadow Rising', porque podría tratarse de un capítulo autoconclusivo, una miniserie o incluso una nueva serie larga en toda regla.

Aunque quizás pase como con 'Boruto', que iba a ser una película y terminó siendo su propia franquicia en toda regla. 'Naruto: Shadow Rising' tiene el éxito asegurado, así que a menos que termine siendo un desastre completo en demasiados frentes no debería sorprendernos si al final da pie a una serie en toda regla e incluso a su propia adaptación a anime.

Por lo menos los primeros adelantos ya pintan tremendos, con unos avances dibujados por Kishimoto que lucen espectaculares. Lo más seguro es que tengamos que esperar a 2027 para el lanzamiento de 'Naruto: Shadow Rising', aunque podemos esperar novedades de cara a la Jump Festa 2027 que se celebra el próximo diciembre.

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