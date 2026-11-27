Es frustrante observar como en el otro lado del charco están lanzando loas sin parar a una película que no se puede ver en cines hasta mucho tiempo después de en países como España, creando una bola de expectativas que a menudo ninguna película puede cubrir. La sensación de estar perdiéndose algo muy fuerte era enorme con ‘Puedes verlo todo’ (’You Can See Everything’), el estreno más esperado para todo cinéfilo de línea especialmente dura.

La crítica se ha acercado a la unanimidad con este documental que Nathan Fielder y Lance Oppenheim han preparado alrededor de Elizabeth Holmes, la caída CEO de la empresa tecnosanitaria Theranos. Era tal el entusiasmo que era difícil creerse que pudiera ser tan buena. Pero no es tan buena, es incluso mejor y candidata muy clara a ser la película del año y del momento que vivimos.

No hay límites

Fielder y Oppenheim son ambos veteranos en una especie de documental más experimental, a veces difuminando los límites entre realidad y ficción. En el caso del primero, llevándolo a extremos de comedia muy surrealista e incómoda con maravillas como ‘Los ensayos’ (’The Rehearsal’). Qué podía hacer juntándose con un sujeto tan polémico de manera cercana era un misterio enorme, sobre todo por las características presentadas: la película se aproxima a las tres horas dando lugar a incluir todos los géneros cinematográficos posibles y revolviendo todas las capas narrativas que puede trazar.

Los directores reciben la oportunidad de pasar con Holmes y su familia alrededor de un mes antes de que ella ingrese en prisión tras su escandaloso fraude a inversores (y a usuarios de un producto fraudulento, aunque como nos aclara la película fue absuelta de esa acusación) después de mostrarse que su milagroso test analítico fallaba. Esta inmensa cercanía, donde Fielder se introduce como una parte más de la dinámica, es tan sólo una parte de la película y casi la única donde se mueve mayormente en el terreno de la no-ficción.

Tras ese tramo, la película toma una serie de giros que mueven el género hacia el thriller de puro suspense o la comedia más intrincada. Pasan muchas sorpresas, y todas son mejor descubrirlas por uno mismo. Esto hace en parte complicado detallar qué hace especialmente genial una película como esta (aparte de unas cualidades técnicas asombrosas como el color de su fotografía o la banda sonora de Ari Balouzian), capaz de dinamitarse por completo para entrar en cuestiones que atañen tanto a estos personajes como a cuestiones más profundas sobre el cine y el momento que vivimos.

Holmes fue un escándalo singular, pero un ejemplo de la mentalidad voraz de Silicon Valley donde intentar progresar a toda costa en el capitalismo desaforado. Fue inquietante ver en retrospectiva como defendía con convicción férrea un producto nefasto, casi como si se lo creyera y sin parpadear. Fue también un increíble pináculo de vivir en una era de post-verdad, de sostener relatos propios hasta extremos indecibles porque alguien lo podrá comprar y todo se puede considerar relativo.

‘Puedes verlo todo’: la era de la post-verdad y la hiperrealidad

‘Puedes verlo todo’ no sólo captura esa post-verdad, sino que lo lleva también desde métodos hiperrealistas a sus extremos más explosivos y acaba dinamitándose a sí misma. En un sentido positivo, porque Fielder y Oppenheim plantean la cercanía al sujeto de estudio como el veneno de nuestro tiempo y el mayor distanciamiento para obtener aquello que consideramos verdad.

Hay una escena concreta donde se produce una conversación de comunicación que no sólo captura la paradoja del momento actual, sino que señala las propias e interesantes limitaciones de un título como ‘Puedes verlo todo’. El dúo de directores elabora un inmenso tratado de los narradores no fiables metiéndose ellos mismos en el fango, pero siempre de una manera que te muestra complicidad con lo que estás pensando en tiempo real y también capacidad de elaborar humor incómodo pero astuto en el proceso.

Siendo hiperbólicos, lo cuál es fácil y hasta casi irresistible en una película como ‘Puedes verlo todo’, podría tratarse esta película como el fin de todos los documentales. Todo está al descubierto, no se puede confiar en nada del todo. Hacerlo alrededor de figuras de un sector tecnológico que está ahora mismo llevando la dirección de los sistemas económicos y, en consecuencia, del mundo, es lo que hace de esto una incendiaria aunque sutil denuncia política además de impresionante reflexión sobre el cine y sus posibilidades. Realmente no hay película equiparable a ésta en los últimos años, y realmente debería aspirar a todos en los próximos Oscars.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Los mejores documentales de la historia