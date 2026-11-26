Han pasado varios meses desde el estreno de 'La Odisea' pero la película sigue despertando interés mediático, motivo por el cual los medios no pueden resistirse a preguntar a las estrellas diferentes detalles y curiosidades sobre su rodaje, así como por lo que vino después. En este sentido, Matt Damon ha hablado en una entrevista sobre cómo fue su particular regreso a Ítaca tras pasar varios meses rodando fuera el film.

"Fue difícil volver a entrar en la dinámica", comenzó explicando la estrella de cine a People. "El sistema familiar que dejaste ha tenido que aprender a funcionar sin ti y luego tienes que volver a encontrar tu lugar", agregó. "Durante años los niños estuvieron conmigo. Viajábamos como un circo familiar, (…) pero estuve fuera más tiempo que nunca", continuó el actor, insistiendo que regresar a casa siempre es complicado. "Creo que hablas con otros actores sobre ello y todos lo llamamos 'reentrada'", concluyó.

John Leguizamo le da la razón

John Leguizamo (66 años), quien tiene dos hijos, le da la razón: "Vuelves a ser como un civil. La reentrada es un proceso difícil porque la familia se acostumbró a que no estuvieras y, de repente, vuelves y quieres hablar y pasar tiempo con ellos. [Sin embargo] todo el mundo tiene su propia vida. 'Papá, no puedo. Tengo una clase. Tengo esto, tengo lo otro'”. Y yo me quedo como: '¡Oh, vaya!'., explicó. "Te quedas pensando: '¿Tocas el violonchelo?', bromea Damon en declaraciones recogidas por People.

Matt Damon y sus compañeros de reparto ya han hablado en más de una ocasión del espectacular y muy ambicioso rodaje que Christopher Nolan dirigió para La Odisea, uno que les llevó a Marruecos, Grecia, Italia, Escocia, Islandia, el Sáhara Occidental y Malta, además de Los Ángeles, por lo que los actores, y el resto de miembros de equipo de la producción estuvieron más de tres meses fuera de casa y en distintos países. El resultado lo habéis podido ver ya en los cines, y ahora también lo tenéis en casa.

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