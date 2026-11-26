Dolph Lundgren consiguió fama mundial tras dar vida a Ivan Drago en 'Rocky IV'. Luego es cierto que nunca consiguió tanto prestigio como héroe de acción como otras estrellas de la época, pero sí ha mantenido una carrera larga y constante que ha llevado a que siga siendo reconocido por muchos espectadores.

Lo que seguramente ni él mismo esperaba es que eso fuese a servirle de ayuda hace 17 años cuando tres ladrones encapuchados entraron por la fuerza en la casa que el actor posee en Marbella desde 1998. Lundgren no se encontraba en casa, pero sí su por aquel entonces esposa Anette Qviberg, quien fue maniatada por los ladrones.

"Vámonos, que como aparezca éste aquí..."

Todo cambió en cuanto uno de los ladrones vio una foto de Lundgren y exclamó "¡Mira quién es, este tío es mi ídolo!", lo que según información de la época recabada por Diario Sur llevó a que decidiera que había llegado el momento de salir huyendo de allí: "Vámonos, que como aparezca éste aquí...". Una decisión muy razonable, pues Lundgren mide 1 metro con 96 centímetros, tiene el cinturón negro de kárate y llegó a ser campeón europeo de full-contact.

Pese a todo, los ladrones tuvieron antes tiempo de hacerse con un pequeño botín, pues amenazaron con cuchillos a Qviberg y llegaron a hacerse con unas pocas joyas y dinero en efectivo por valor de 600 euros. Seguro que esperaban conseguir bastante más en la mansión del actor ese día de abril de 2009, pero no les compensaba el riesgo de tener que enfrentarse a él.

Los tres delincuentes nunca llegaron a ser atrapados por las autoridades y fuentes cercanas al actor desvelaron que "Dolph viaja mucho por negocios y ha reforzado la seguridad para intentar evitar que se repita lo sucedido", ya que "Anette incluso ha hablado de marcharse de la zona, pero Dolph la ha convencido de que es algo puntual y que deberían quedarse donde están por ahora".

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