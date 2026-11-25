Después de más de una década de espera, por fin salió a la venta la sexta entrega de 'Grand Theft Auto'. Sin duda, 'GTA 6' es uno de los grandes eventos de 2026 para los fans de la saga de Rockstar, pero también para los cinéfilos, porque ya sabemos que en realidad la franquicia y el mundo del cine va bastante ligada.

Ya desde hace años Hollywood sigue intentando hacer sin éxito su película de 'Grand Theft Auto'. Pero mientras tanto en Rockstar no se estresan con el tema y siguen manteniendo su estilo de siempre, con referencias a cultura pop, clásicos americanos y, sí, también del cine y la televisión.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers menores de 'GTA 6'

Videojuegos y cine, cine y videojuegos

En 'GTA 6' hay todavía más homenajes cinéfilos que en otras entregas, desde guiños a 'Tiburón', 'Jungla de cristal' o 'Pulp Fiction'. Algunas son fáciles de cazar, con personajes recreando ciertas escenas, o simplemente con ciertos elementos colándose de fondo.

Respecto al clásico de Quentin Tarantino, tenemos alguna que otra referencia clara. Una de las más claras el atraco de Jason y Lucia a un diner, que recuerda muchísimo al atraco de Honey Bunny y Pumpkin en 'Pulp Fiction', además de que el videojuego también recrea un plano de Vincent Vega y Jules Winnfield agarrando sus armas.

Durante las misiones de 'GTA 6', podemos recrear ciertas escenas icónicas del cine, como el montaje de entrenamiento a lo 'Rocky' mientras Lucia se maza, o la recreación del famosísimo momento de la motosierra de 'El precio del poder' ('Scarface'). Un Mitsubishi Eclipse muy parecido al coche de Brian O’Conner’s (Paul Walker) de 'Fast & Furious' se puede ver en un cierto garaje, o resulta que hay un apartamento calcado al del protagonista de 'Dexter' en la ciudad.

En Rockstar también se han marcado alguna que otra referencia a John McClane, con Lucia escurriéndose en los conductos de ventilación mientras Jason y ella tienen que lidiar con unos terroristas. O nos podemos poner en plan Viuda Negra calmando a Hulk cuando un granjero se vuelve loco bajo los efectos de un pesticida tóxico.

Aunque quizás una de las experiencias más agobiantes es la referencia a 'Saw', cuando el protagonista de 'GTA 6' es raptado y se despierta encerrado en una habitación. Entonces aparece tu secuestrador en una pantalla para convertirse en tu Jigsaw personal y revela que tu siguiente misión es sobrevivir a la vaza en su isla desierta... Una experiencia de lujo, vaya.

Un juego plagadito de referencias cinéfilas, que tampoco se ha olvidado de Spielberg: hasta tenemos un par de tripulantes que regresan a la costa después de pasarlas canutas en el mar. Si prestamos atención al diálogo, un calco casi clavado del regreso de Brody y Hopper en 'Tiburón' después de enfrentarse al terrorífico escualo que da nombre al clásico de terror.

En Espinof | 5 impactantes animes cortos que se pueden ver en streaming en una tarde si no tienes tiempo que perder

En Espinof | Las mejores 13 películas de anime de los últimos años que puedes ver en streaming en 2026