Durante años, Cíclope ha sido uno de los personajes más reconocibles de los X-Men, pero su presencia en el cine no siempre ha estado a la altura de su importancia dentro de los cómics. James Marsden, que dio vida al mutante desde la primera película de la saga en el año 2000, quiere cambiar esa percepción con su regreso en 'Vengadores: Doomsday'. Y, por lo que ha adelantado, esta vez tendrá motivos para reclamar el liderazgo que siempre ha caracterizado al personaje.

Después de confesar su entusiasmo por este regreso, el actor ha hablado sobre su participación en la nueva película del Universo Marvel y ha dejado entrever que Cíclope tendrá una posición mucho más relevante que en anteriores entregas. Marsden es consciente de una de las críticas habituales de los seguidores de la franquicia: el personaje quedó frecuentemente eclipsado por Lobezno y otros miembros del equipo.

"Creo que los fans van a estar muy satisfechos. Una de las cosas que se ha dicho durante años es que Cíclope es un líder, pero en muchas de las películas anteriores a menudo quedaba en un segundo plano frente a Lobezno y algunos de los otros personajes", ha explicado el actor estadounidense a SharpMagazine.

El intérprete también ha reconocido que, en una producción de semejante envergadura, el tiempo en pantalla es limitado. Sin embargo, tenía claro que su vuelta no podía quedarse en una aparición testimonial. "Era importante para mí que mi regreso tuviera sentido", ha señalado.

De hecho, Marsden no quería que su participación se redujese a un cameo destinado exclusivamente a despertar la nostalgia de quienes crecieron con las películas originales. "No quería que fuera simplemente un cameo nostálgico para después desaparecer. Quería que hubiera un propósito real detrás de su presencia", ha afirmado.

Aunque todavía no ha podido ver el montaje definitivo, el actor se muestra satisfecho con el resultado de su trabajo y considera que los espectadores encontrarán algo más que un desfile de caras conocidas. Su intención es que el regreso de los mutantes tenga consecuencias dentro de la propia historia.

La expectación ya empezó a crecer con el tráiler final de 'Vengadores: Doomsday', que permitió escuchar a Marsden pronunciar una de las frases más emblemáticas del icónico grupo: "A mí, mis X-Men". Un momento especialmente significativo para los seguidores de la franquicia y que apunta a una recuperación de la identidad clásica del equipo.

Un rodaje de dimensiones extraordinarias

Más allá de su personaje, Marsden también ha compartido algunas impresiones sobre la experiencia de trabajar en la nueva película de los hermanos Russo. El actor ha descrito el rodaje como algo completamente diferente a cualquier producción convencional, con varios equipos trabajando simultáneamente y decenas de intérpretes de primer nivel entrando y saliendo del set.

"Era como entrar en un país completamente distinto", ha contado. También ha destacado la energía que encontró durante la producción y la ilusión generalizada por ver cómo chocaban distintos universos y personajes de Marvel.

Pese al enorme despliegue tecnológico, Marsden ha valorado que los directores siguieran apostando por los efectos prácticos siempre que fuera posible. Una producción gigantesca en la que, incluso interpretando a uno de sus personajes principales, podía llegar a sentirse como "un actor de fondo dentro de algo mucho más grande que uno mismo".

Por ahora, habrá que esperar al estreno fijado el 17 de diciembre para comprobar hasta dónde llega el nuevo protagonismo de Cíclope. Lo que Marsden sí ha dejado claro es que su regreso no pretende vivir únicamente de los recuerdos de los fans.

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