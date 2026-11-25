El universo de 'Los juegos del hambre' todavía tiene muchas historias que contar, al menos si tenemos en cuenta lo que opina Francis Lawrence. El director, que lleva años al frente de la franquicia cinematográfica, ha reconocido que estaría encantado de volver a Panem para explorar el pasado de algunos de sus personajes más queridos.

Entre sus candidatos para protagonizar una nueva precuela están Finnick Odair, Johanna Mason y Plutarch Heavensbee. Sin embargo, que haya ganas de seguir ampliando la saga no significa que una séptima película esté ya en marcha.

Todo depende de Suzanne Collins

Durante el estreno de 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha' en Nueva York, Lawrence habló con People sobre la posibilidad de regresar a este universo con nuevas historias. El director no tuvo problemas en señalar a algunos de los personajes que le gustaría explorar en profundidad: "Hay tantos buenos personajes".

"Plutarch es muy interesante, es un personaje complicado y fascinante. Finnick es el favorito de los fans; podría ser interesante ver su historia. Y Johanna Mason es un gran personaje; sería genial verla en una historia propia".

Y no es una propuesta que venga de alguien que acaba de aterrizar en Panem. Lawrence se incorporó a la franquicia con 'En llamas' (2013) y desde entonces ha dirigido prácticamente todas las películas, incluidas las dos entregas de 'Sinsajo', 'La balada de pájaros cantores y serpientes' y la reciente 'Amanecer en la cosecha'.

Sin embargo, por mucho que conozca este universo, tiene claro que no le corresponde decidir qué historia merece llegar a la gran pantalla.

"Todo tiene que empezar con Suzanne. Tiene que empezar con sus temas, sus ideas y lo que ella quiere contar y llevar al cine. Simplemente espero esa llamada en la que veo el nombre de Suzanne en mi teléfono, y espero que me diga: tengo un nuevo manuscrito".

La relación entre ambos se ha construido a lo largo de años de trabajo. Cuando Lawrence se incorporó a la saga, viajó a Nueva York para reunirse con Collins y analizar juntos la novela de 'En llamas' página por página. Desde entonces, han mantenido una colaboración muy estrecha en el desarrollo de las adaptaciones. "Pasamos cientos de horas al teléfono para asegurarnos de que todo estuviera bien. Eso es lo que hacemos", resumió el director.

Y parece que, de momento, Collins no ha dado ninguna pista sobre sus próximos pasos. En el estreno de 'Amanecer en la cosecha', la escritora estuvo presente, pero evitó conceder entrevistas. Cuando le preguntaron si estaba trabajando en otra novela, su respuesta fue tan breve como enigmática: "Ya veremos". Y Lawrence, por su parte, aseguró que no tiene información privilegiada sobre los planes de la autora.

Además, la postura del estudio tampoco parece dejar demasiado margen para acelerar las cosas. Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, defendió que Collins debe mantener el control creativo sobre el universo que ha creado.

"Ella no hace nada a la ligera. Cuando cree que tiene una historia importante que contar, creo que la escribirá y nosotros seremos los beneficiarios. Pero nada de lo que yo diga o haga, nada de lo que nadie pueda decir o hacer, va a quebrantar su deseo fundamental de inspirarse para escribir una gran historia".

Así que, aunque el éxito de 'Amanecer en la cosecha' podría hacer pensar que Lionsgate tiene motivos de sobra para ponerse manos a la obra con otra entrega, por ahora no hay una nueva película confirmada. La franquicia literaria cuenta con cinco novelas y más de 100 millones de ejemplares vendidos, mientras que la última adaptación ha vuelto a demostrar el interés del público por Panem. Pero Lawrence insiste en que no basta con encontrar un personaje popular o una historia que pueda funcionar en taquilla.

"Creo que desearían que las publicara sin parar. Pero, ya saben, ella hace lo suyo. Y eso es parte de lo que las hace tan geniales".

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