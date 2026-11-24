Incluso las grandes estrellas pueden quedarse paralizadas y experimentar lo que los angloparlantes conocen como starstruck cuando se encuentran cara a cara con un astro que brilla con mayor intensidad. Anya Taylor-Joy puede dar buena fe de ello después de plantarse en el set de 'El Señor de los Anillos: The Hunt for Gollum' y encontrarse nada menos que con Ian McKellen caracterizado como el icónico Gandalf.

Embrujada por un Istari

Durante una entrevista con Dazed, la actriz, que da vida a la elfa Seren en el nuevo largometraje ambientado en el universo de J.R.R. Tolkien, ha asegurado que toparse con su compañero de reparto, ataviado con su barba, su bastón y su sombrero, hubiese requerido de un entrenamiento previo para no enmudecer. Y es que, después de todo, "es el puto Gandalf".

No estaba preparada. Me quedé sin palabras. Y él es el hombre y el actor más encantador, divertido y maravilloso que hay. ¡Pero es el puto Gandalf!.

Además, Taylor-Joy también comentó que su interés por participar en cualquier producción de la franquicia fue comunicado a su agente durante su trabajo en 'Dune', que culminará a finales de este mismo año en la esperada 'Parte Tres', donde interpreta a la hermana de Paul Atreides.

Había llamado antes a mi agente, cuando estábamos con Dune, y le dije algo así como: “Si alguna vez hacen El Señor de los Anillos, diles que estaría interesada”.

El pasado verano, una vez se había confirmado su fichaje para el largometraje dirigido por Andy Serkis, la intérprete confesó a Variety que aún no había leído los libros de 'El Señor de los Anillos', pero que su experiencia viendo la trilogía de Peter Jackson durante la pandemia fue determinante para caer rendida ante la inmensidad de la Tierra Media.

Estoy a punto de leer los libros ahora mismo. De pequeña, tenía la idea errónea de que solo se podía ser fan de Harry Potter o de El Señor de los Anillos. Nadie me lo dijo. Se me ocurrió a mí sola. Por suerte, durante la pandemia, vi toda la trilogía de El Señor de los Anillos, y resulta que se puede y se debe amar ambas cosas.

Entendemos que Anya Taylor-Joy consiguió articular palabra tras acostumbrarse a ver a McKellen en el set de rodaje, pero para salir de dudas a ciencia cierta tendremos que esperar hasta el 17 de diciembre del próximo 2027, fecha en la que 'The Hunt for Gollum' llegará a nuestras salas de cine.

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