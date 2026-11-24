Han pasado más de 20 años desde el estreno original de 'El Hormiguero'. El espacio de entrevistas conducido por Pablo Motos se ha convertido en uno de los formatos más exitosos de la pequeña pantalla, logrando sobrevivir a un ir y venir de colaboradores, cambio de secciones, e incluso a una mudanza de cadena. Ahora Motos lidiará con otro adiós: el de un director de producción que estuvo con él casi dos décadas.

Jorge Ventosa anunció hace unas hora a través de su cuenta personal en Instagram que, tras 19 años vinculado al espacio, lo deja: "Ha llegado el momento de parar". "No ha sido una decisión fácil, sino todo lo contrario. Ha sido una muy meditada, tomada con calma y con la convicción de que, después de tantos años de trabajo intenso, necesito descansar, coger aire y dedicarme un poco de tiempo", añade en su mensaje.

"He tenido experiencias inolvidables, momentos únicos, alegrías, retos y muchísimo aprendizaje"

Un post en el que no hay reproches de ningún tipo, sino únicamente agradecimiento. "Han sido 19 años increíbles, llenos de experiencias inolvidables, momentos únicos, alegrías, retos y muchísimo aprendizaje. Años enormemente gratificantes, pero también muy exigentes, en los que he tenido la suerte de trabajar rodeado de profesionales extraordinarios", escribió. En su despedida quiso acordarse especialmente de Pablo Motos y Jorge Salvador, además de dedicar unas palabras a quien considera el auténtico motor del programa: una audiencia tan fiel como exigente.

Como director de producción, Jorge Ventosa desempeñaba un papel fundamental en el engranaje y el éxito de El Hormiguero, pero también destacó frente a las cámaras por su espontaneidad en pleno directo, ganándose el cariño del público con sus intervenciones improvisadas y su participación en los bailes iniciales del espacio. Ahora toca decir adiós a eso. Será, en concreto, este próximo 23 de diciembre en el access time de Antena 3.

Querido por grandes nombres de la televisión

Se trata de una persona importante tanto para el equipo como para la productora de El Hormiguero, algo que demuestran las numerosas muestras de cariño que ha recibido su publicación en Instagram. Entre ellas destaca la de Roberto Leal, presentador de 'El Desafío' además de Pasapalabra, que le dedicó estas palabras: "El cuerpo es sabio y cuando pide parar es por algo. Coge fuerzas en este parón porque vida solo hay una y tú lo sabes bien". Pablo López, Juan del Val, Mario Vaquerizo o Alberto Chicote, por citar solo algunos nombres, también han querido trasladarle su apoyo en la red social.

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