La tercera temporada de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' está encontrando algunos de sus mejores momentos en el terreno de los villanos, con Sauron (Charlie Vickers) cada vez más poderoso, la llegada de los temibles Nazgnagôl y una Númenor al borde de una guerra civil. Sin embargo, entre tanta oscuridad, Prime Video también ha conseguido dar forma a una de las historias más inesperadamente románticas de su universo de Tolkien.

El regreso de Celeborn (Jamie Campbell Bower) a la vida de Galadriel (Morfydd Clark) ha cambiado por completo el panorama sentimental de la serie, con una química entre ambos que resulta mucho más convincente de lo que cabría esperar. Y lo más curioso es que la ficción ha decidido llevar esa relación a un terreno bastante peculiar: un triángulo amoroso.

Una historia de amor

El regreso de Celeborn ha aportado una dimensión diferente a la relación de Galadriel, que hasta ahora había estado marcada por su enfrentamiento y su compleja conexión con Sauron. Desde su primera aparición, el elfo encaja como un personaje cercano, divertido, coqueto y con una química evidente con la protagonista.

La serie no tarda en mostrar que su relación funciona como un romance mucho más natural, mientras el Señor Oscuro sigue ocupando un lugar incómodo en los pensamientos y sentimientos de Galadriel. Y aunque pueda parecer una apuesta arriesgada, la ficción ha encontrado en esta tensión uno de sus elementos más atractivos.

Además, la trilogía de Peter Jackson tampoco estuvo libre de polémicas románticas. En las películas de 'El señor de los anillos', Éowyn (Miranda Otto) se enamora de Aragorn (Viggo Mortensen), mientras el futuro rey mantiene su vínculo con Arwen (Liv Tyler), que está a punto de abandonar la Tierra Media rumbo a Valinor.

Incluso llegó a plantearse que Arwen apareciera en el Abismo de Helm en 'Las dos torres', lo que habría intensificado todavía más ese conflicto sentimental. Aunque las películas terminaron modificando algunos aspectos de la historia de Tolkien, el romance entre Éowyn y Aragorn siempre ha sido uno de los elementos que más debate ha generado entre quienes prefieren una adaptación más fiel a los libros.

En las películas de 'El Hobbit', la situación fue todavía más controvertida con la introducción de Tauriel (Evangeline Lilly), un personaje que no existía en la obra original y que se enamora de Kili (Aidan Turner). Legolas (Orlando Bloom), que también forma parte de ese entramado sentimental, termina convirtiéndose en otro elemento del conflicto.

Un triángulo amoroso que no terminó de convencer a buena parte de los espectadores y que, en retrospectiva, hace que la propuesta de 'Los anillos de poder' resulte bastante más interesante de lo que podría parecer sobre el papel.

La clave de la relación entre Galadriel, Celeborn y Sauron está en que la serie no parece tomársela completamente en serio en determinados momentos. Sauron se comporta casi como un adolescente celoso y su obsesión por Galadriel tiene incluso un punto cómico.

En uno de los episodios llega a disfrazarse de ella y besar a Celeborn para intentar obtener información, una escena que juega con la ambigüedad y la peculiar relación que el villano mantiene con la elfa.

La serie lleva construyendo esta tensión desde la primera temporada, cuando Galadriel comenzó a acercarse a Sauron, que se hacía pasar por Halbrand, y cayó parcialmente en sus promesas de poder. Aunque nunca se plantea que vaya a abandonar a Celeborn por el Señor Oscuro, sus sueños y visiones revelan que sigue teniendo sentimientos complejos hacia él.

Frente a esa inquietud, Celeborn representa una relación basada en la confianza y el afecto, algo que se hace especialmente evidente en los episodios cinco y seis, cuando Sauron se muestra cada vez más incómodo al escuchar hablar del amor que Galadriel siente por su marido. Una declaración que demuestra que, contra todo pronóstico, la Tierra Media también puede regalarnos grandes historias de amor.

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