La tercera temporada de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' ha empezado a introducir algunos cambios importantes en la Tierra Media, y no todos tienen que ver con la guerra que Sauron (Charlie Vickers) ha desatado tras revelar definitivamente su verdadera naturaleza.

El salto temporal de cinco años que separa esta nueva entrega de los acontecimientos anteriores ha colocado a personajes como Elrond (Robert Aramayo) y Galadriel (Morfydd Clark) en una situación mucho más complicada, mientras el conflicto que se anticipaba al final de la segunda temporada empieza a tomar forma. Pero la transformación de la serie de Prime Video también se percibe en elementos aparentemente menores, como sus créditos iniciales.

'Los anillos de poder' cambia la intro

El responsable de explicar este cambio ha sido Patrick McKay, coshowrunner de 'Los anillos de poder', que habló sobre los nuevos créditos durante una rueda de prensa previa al estreno de la tercera temporada. El equipo creativo volvió a trabajar con Plains of Yonder, el estudio y consultoría artística que ya había diseñado las intros de las anteriores entregas a partir de partículas de arena y vibraciones.

Sin embargo, esta vez la propuesta fue muy distinta y existe una conexión con 'The White Lotus' que no es casual. Plains of Yonder también participó en la creación de la secuencia de títulos de la serie de HBO, especialmente conocida por sus imágenes inquietantes sobre estampados de papel tapiz.

El estudio ha recuperado parte de esa sensibilidad visual para la tercera temporada de la ficción de Prime Video, aunque adaptándola a la naturaleza fantástica y al tono cada vez más sombrío de la historia de Tolkien.

La nueva intro, que puede verse a partir del segundo episodio, mantiene la esencia de las partículas que ya conocíamos, pero apuesta por una paleta de colores mucho más oscura y por imágenes abstractas que evocan paisajes, elementos naturales y diferentes formas que se transforman constantemente. En lugar de recurrir a símbolos que anticipen acontecimientos concretos de la trama, la secuencia busca transmitir las sensaciones que acompañan a esta nueva etapa de la serie.

"Para la tercera temporada, dijeron: Queremos hacer algo diferente. Queremos cambiarlo todo. Queremos retomar el concepto y que transmita la misma emoción que esta temporada, en lugar de hacer referencia a lo que sucede en ella. Así que esta vez es un poco diferente. Es un poco más dramático, tiene un toque más oscuro".

Este cambio de enfoque encaja con el momento que atraviesa la Tierra Media, aunque la serie conserva uno de sus elementos más reconocibles: la música de Howard Shore, compositor de la trilogía cinematográfica de 'El señor de los anillos'. Su tema sigue acompañando los créditos iniciales, ofreciendo un pequeño contrapunto a las nuevas imágenes y recordándonos que, incluso en una etapa marcada por la oscuridad y el avance de Sauron, todavía queda espacio para la esperanza.

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