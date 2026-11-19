Esta semana, tras meses de incertidumbre, quinielas y predicciones erradas por parte de algunos scoopers que, teóricamente, eran de confianza, se ha puesto el punto y final a una de las grandes subtramas de este curso cinematográfico 2026: la búsqueda exhaustiva —y eterna— de un nuevo James Bond por parte de Amazon MGM Studios que, finalmente, ha terminado con nada menos que Robert Pattinson obteniendo el estatus doble cero para ponerse a las órdenes de Denis Villeneuve.

Licencia para cagar

Con esto sobre la mesa, las incógnitas en la recámara continúan siendo muchas. ¿Qué tono abrazarán las nuevas aventuras de 007? ¿Cómo abordará el actor británico el reto de interpretar un icono de la cultura pop de estas dimensiones? ¿Qué perspectiva tendrá Pattinson sobre le hecho de compaginar su trabajo como el espía creado por Ian Fleming y el Batman de Matt Reeves —y ahora también de Steven Soderbergh—? Hoy traemos respuestas, pero desgraciadamente no están relacionadas con nada de esto.

La iluminación llega en torno a una pregunta que, probablemente, nadie se haya hecho pero que, aparentemente, es de interés público: ¿Qué desayuna Robert Pattinson? Como buenos profesionales al servicio de la sociedad y la cultura cinematográfica, hemos hecho arqueología para resucitar una entrevista con la revista GQ realizada durante el confinamiento de 2020 en la que el intérprete confesó el secreto tras su preparación para convertirse en Batman: los copos de avena.

Como copos de avena con, por ejemplo, proteína en polvo de vainilla por encima. Y casi ni las remuevo. Es extraordinariamente fácil. También, como de latas y cosas así. Literalmente, echo Tabasco en una lata de atún y me lo como directamente de la lata.

Por cierto, si lo del atún con Tabasco no te ha parecido suficiente, no te pierdas lo que tiene que decir sobre su "cosa favorita".

Mi cosa favorita es el café instantáneo, más que cualquier otra cosa. Es algo muy inglés. Me gusta cuando parece petróleo, eso es lo que es mi espresso, solo granos de café apenas disueltos.

Tabasco, avena y café soluble como petróleo... La verdad es que no me gustaría ser la taza del váter de Robert Pattinson pero, bromas aparte, puedo asegurar de primera mano que la combinación de avena y proteína en polvo para desayunar —bien ablandado todo con leche o alguna bebida vegetal, que tampoco es plan de comer cemento—, es fantástica si se quiere estar saciado y desarrollar músculo durante periodos de entrenamiento intenso.

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